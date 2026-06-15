Deur vernield en kerstboom in brand tijdens jaarwisseling: wie deden dit?

Het was onrustig tijdens de jaarwisseling rondom het Roelof Kranenburgplein en het Westerpark in Tilburg. Een groep mannen gooide zwaar vuurwerk naar voorbijgangers, sloopte een deur en stak een kerstboom in brand. De politie zoekt nog drie verdachten.

Die laten ze deze week ongeblurd in het programma zien.

Twee weken geleden deelde de politie al geblurde beelden van alle verdachten in Bureau Brabant . Na die uitzending meldden twee mannen zich, maar de politie zoekt nog steeds drie andere verdachten.

Deur van complex vernield

De eerste verdachte die wordt getoond gooit tijdens oud en nieuw in Tilburg vermoedelijk zwaar vuurwerk in een prullenbak. Op beelden is te zien dat er daarna een flinke knal klinkt en de prullenbak ontploft. De man rent snel weg.

Een andere verdachte slaat die nacht toe bij een appartementencomplex. De man slaat met een voorwerp tegen de toegangsdeur, die volledig wordt vernield. De schade: 1500 euro.

Kerstboom in brand gestoken

Dan de kerstboom. Twee mannen slepen die vanuit hetzelfde complex naar buiten, is te zien op beelden. De verdachten gooien daarna vuurwerk naar de kerstboom, die op straat in brand vliegt. De schade bedraagt zo'n 500 euro.

Een van deze twee mannen heeft zich inmiddels gemeld bij de politie, de andere nog niet. Wie enig idee heeft wie de drie overgebleven verdachten zijn, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie. Dat kan door te bellen naar 0800-6070 of anoniem naar 080-7000.