Vlammenzee slaat over naar huis van André: 'Ik ben helemaal van het padje'

“De achterkant stond helemaal in de fik”, vertelt een geschrokken André van Eekelen dinsdagochtend. Een flinke brand heeft de avond ervoor het huis van zijn buurman volledig verwoest en het huis van André in Bergen op Zoom flink beschadigd. “Dit doet heel veel pijn”, zegt hij tegen Omroep Brabant. “Ik was net klaar met een verbouwing van twee jaar.”

Aan de Ravelstraat breekt maandagavond iets voor halfacht een flinke brand uit. “Ik zat net tv te kijken toen ik iemand mijn naam hoorde roepen”, blikt André terug. Het zijn buurtbewoners die flinke rook zien aan de achterkant van de woningen en André waarschuwen. Achterkant van de huizen

André rent naar buiten en belt 112. Hij ziet dat de benedenverdieping van zijn 76-jarige buurman Henk in brand staat. “Mijn buurman was boven toen hij wat hoorde kraken en klappen.” Zelf hoort André ook twee explosies. Buurman Henk is slecht te been en was dus niet snel buiten. “Hij heeft rook ingeademd en is naar het ziekenhuis gebracht.” Wat André op dat moment nog niet weet is dat de achterkant van zijn woning helemaal in de fik staat. “Ik zag dat de brandweer met brandslangen mijn huis in ging, dat was een drama. Op beelden zag ik later dat de vlammen over de hele breedte van mijn dakgoot gingen.”

Geluk gehad

Dinsdagochtend lijkt André er heel rustig onder, maar: “Ik was helemaal van het padje af, en nog.” Hij woont twee jaar in het huis aan de Ravelstraat en heeft twee jaar lang geklust. “Het was allemaal zo goed als af en nu ziet boven alles zwart. Dit doet pijn, heel veel pijn.” André laat zijn nieuwe tuinset zien, die heeft hij van het weekend in elkaar gezet en maandag voor het eerst op gezeten. “Die kan weg en hopelijk kunnen ze m'n nieuwe tuintegels nog reinigen.” Toch realiseert hij zich ook dat het veel erger had kunnen aflopen. “Bij mijn buurman Henk is alles zwart, alles is weg. Ik heb eigenlijk heel veel geluk gehad.” Zo zijn de binnenmuren niet beschadigd geraakt door de warmte van de brand en heeft hij geen waterschade. "Blijkbaar hebben ze dit huis in de jaren zeventig goed gebouwd." Snelle brandweer

Toch moet waarschijnlijk het plafond in de slaapkamer eruit vanwege rookschade. En de ellende kan nog groter worden. "Ze komen vandaag alles schoonmaken en kijken of de brand in mijn dak heeft gezeten. Als dat zo is, moet het dak en de dakkapel er misschien af. Daar houd ik mijn hart voor vast.” André beseft ook dat hij geluk heeft gehad met de brandweer. "Die waren hier binnen zes minuten", zegt hij verbaasd. De brandweer van Bergen op Zoom was om de hoek aan het oefenen en waren daardoor razendsnel bij de brand. "Anders was de brand via de achterkant misschien wel mijn woning in geslagen."

De nieuwe tuinset van André (foto: Noël van Hooft).