Gemeente twijfelt nog over terugkeer van paaltjes op de stoep na klachten

Auto's, busjes en vooral vrachtwagens zorgen voor gevaarlijke taferelen op de Hoogstraat in Klundert, maar de gemeente weet nog niet of weggehaalde paaltjes weer terugkeren. Voorheen zorgden paaltjes ervoor dat over de stoep rijden geen optie was.

Sinds de straat opnieuw is aangelegd, zonder paaltjes, klagen bewoners van de Hoogstraat over gevaarlijke situaties. Omdat de huizen geen voortuin hebben, komen auto's en vrachtwagens soms over de stoep rakelings langs de huizen gereden. Dat gebeurt als ze moeten uitwijken voor tegenliggers.

Bewust weggelaten

De gemeente Moerdijk, waar Klundert onder valt, gaat kijken of het door de onveilige situatie nodig is om alsnog paaltjes te neer te zetten. De paaltjes waren juist weggehaald, om de straat beter toegankelijk te maken voor rolstoelen en kinderwagens.

Daarnaast is het verboden voor vrachtverkeer om door deze straat te rijden. Dat dit nu toch gebeurt, komt waarschijnlijk omdat de Niervaartweg is afgesloten. Daardoor zoekt zwaar transport naar een andere route door Klunder, via de smalle Hoogstraat.

Schuine stoep

De nieuwe stoep zou ook schuin zijn aangelegd waardoor kinderwagens en rolstoelers de straat op dreigen te rollen, zo klagen bewoners. Ook daar gaat de gemeente naar kijken of er aanpassingen nodig zijn.