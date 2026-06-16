Metaalhandel krijgt enorme dwangsom van 1 miljoen opgelegd na branden

Een torenhoge dwangsom van maximaal 1 miljoen. Metaalhandel Gerrits Recycling uit Helmond ging er tegen in beroep bij de rechtbank in Den Bosch, maar de rechter vindt de dwangsom redelijk en de provincie mag die op gaan leggen. Reden: het niet op tijd verwijderen van 'shredder-residu' na twee branden vorig jaar.

Shredder-residu is afval dat overblijft na het versnipperen van bijvoorbeeld autowrakken. Gerrits had er 5700 ton van liggen, iets dat volgens het bedrijf gewoon mocht van de vergunning. Maar de provincie wilde de partij weg hebben, ook al voor de branden. Na de branden was de provincie bang voor milieuschade en risico’s voor de omgeving en moest de partij snel weg. Toen het bedrijf niet voldeed aan die eisen, kwam de provincie met de dwangsom op de proppen. Onredelijk, 'draconisch' zelfs, vond Gerrits. Het bedrijf stapte naar de rechter. Maar die geeft de provincie op dit punt nu gelijk. Het bedrijf had weliswaar een vergunning om het materiaal te hebben, maar niet voor de nadelige gevolgen voor de leefomgeving als er brand of broei zou ontstaan, zo vond de provincie. Dat de provincie hier nu op wil handhaven, vindt de rechtbank terecht.

"Het bedrijf had middelen moeten reserveren."

Volgens de provincie is door de branden en het blussen schadelijke uitstoot naar de lucht, het water en de bodem geweest. Het bedrijf heeft op een andere locatie ook brand meegemaakt, vindt de provincie.

En dus had Gerrits kunnen weten dat er nadelige gevolgen zouden ontstaan. Gerrits was eigenaar van het bedrijf AVI in Den Bosch. Ook daar brak in 2021 een grote brand uit. Het bedrijf is inmiddels verkocht. De opslag van het shredderresidu is een groot risico gaan vormen voor de omgeving, vindt ook de rechtbank. En had zo spoedig mogelijk worden afgevoerd. Maar dat afvoeren is peperduur en volgens Gerrits konden de ontvangende bedrijven de partij ook niet aan. Maar dat veegt de rechtbank van tafel. Het bedrijf had 'de middelen hiervoor moeten reserveren'. En er zijn genoeg bedrijven die de partij zouden kunnen verwerken, vindt de rechtbank.

"De hoogte van de dwangsom is redelijk."