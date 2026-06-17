Zoekactie naar mogelijke persoon in uitgebrande woning Rijen

Een specialistisch team gaat woensdag zoeken naar een mogelijke persoon in de resten van een uitgebrande woning aan de hoofdstraat in Rijen. Een specialistisch team start een onderzoek of er iemand in het huis aanwezig was tijdens de grote brand in de nacht van dinsdag op woensdag.

De woning ging rond twaalf uur in vlammen op . Toen de brandweer arriveerde, stond het huis al volledig in brand. Tijdens het blussen is een deel van het huis ingestort.

Vanwege het grote instortingsgevaar kon de brandweer de woning niet veilig betreden. De brand is daarom van buitenaf bestreden met onder meer een hoogwerker. Rond twee uur ’s nachts werd duidelijk dat er met een drone in het pand werd gekeken om toch een beeld te krijgen van de situatie binnen.

Er werd toen al rekening gehouden met de mogelijkheid dat er nog iemand in de woning aanwezig kon zijn, maar daar kon op dat moment geen duidelijkheid over worden gegeven.

Specialistisch team start zoekactie

De zoektocht naar een mogelijke persoon in het puin gebeurt vandaag door een specialistisch team. Daarbij wordt stap voor stap bekeken of het veilig genoeg is om delen van de woning verder te betreden.

De politie staat bij de woning en houdt het gebied afgeschermd. Voor zover bekend is er op dit moment geen verdere activiteit in of rond het pand.