Politie: lichaam in uitgebrand huis Rijen is inderdaad bewoner Kees
Bij de verwoestende brand, afgelopen woensdag in Rijen, is zoals al vermoed werd, bewoner Kees Embregts overleden. Dat laat de politie op X weten. Embregts was een bekende en bijzondere inwoners van Rijen. "Iedereen kent Kees", zegt een buurtbewoner. De brandweer trof hem aan in de uitgebrande woning, nadat het pand veilig genoeg was om naar binnen te gaan.
De brand brak in de nacht van dinsdag op woensdag uit in het vrijstaande huis in het centrum van het dorp. Buurtbewoners zagen al snel grote vlammen en dikke rookpluimen boven de straat uitkomen. Binnen korte tijd schaalde de brandweer op naar een grote brand vanwege de hevigheid van het vuur en het risico dat de woning zou instorten.
Kees kent iedereen en iedereen kent Kees
In het dorp komt het nieuws hard aan. Kees was in Rijen en omgeving een bekende verschijning. Hij stond bekend om zijn uitgesproken manier van denken en leven, die door veel dorpsgenoten werd omschreven als eigenzinnig en soms moeilijk te plaatsen.
Tegelijkertijd was hij voor anderen juist een vertrouwd gezicht in de straat. "Hij is heel opvallend", zegt buurtbewoner Cees. "Hij was een ontzettend sympathieke man die soms een beetje anders is dan anderen."
Ook burgemeester Derk Alssema van Gilze en Rijen laat weten dat het een donkere dag is voor het dorp. "Toen ik het huisnummer hoorde, had ik gelijk door dat Kees hier woont, een hele bekende Rijenaar. Kees kent iedereen en iedereen kent Kees." In een Facebookbericht schrijft Alssema later ook nog: "Het maakt ons verdrietig dat we in Rijen zonder jou verder moeten, je laat een plek achter die niet kan worden ingevuld".
Volgens de burgemeester was Kees een bijzondere inwoner van het dorp. "Het is een hele leuke bijzondere man. Altijd geïnteresseerd. Je moet hem even kennen om hem goed te begrijpen, maar hij is een fantastische inwoner. Altijd heel goed voor iedereen."
Bekende en markante dorpsbewoner
In 2024 werd Kees nog uitgebreid geportretteerd door Omroep Brabant. Hij vertelde over zijn leven en overtuigingen. Zo stelde hij onder meer dat hij 'niet ziek kon worden' omdat hij naar eigen zeggen gezond leefde en “geen rotzooi at”.
Schaamte leek hij niet te kennen. “Ik kan je nog iets gekkers vertellen,” vertelde Kees. Hij gaf aan dat hij op zijn eigen manier met hygiëne en waterverbruik omging en daarin zo ver ging dat het voor veel mensen nauwelijks voor te stellen was. “Ik gebruik bijna geen drinkwater,” zei hij daarover.
Ook over zijn manier van leven was hij uitgesproken: hij leefde sober, op zijn eigen voorwaarden, en week daarin volledig af van wat in de buurt als normaal werd gezien. Zijn uitspraken maakten hem in het dorp een opvallende en soms omstreden figuur.
Woning vol verhalen
Ook zijn woning in het centrum van Rijen was al jaren onderwerp van gesprek. Het huis stond vol met spullen en werd door Kees zelf gezien als zijn eigen wereld, waar hij leefde op zijn manier, ongeacht wat anderen daarvan vonden. “Netjes leven zoals een ander, dat kan ik niet,” zei hij eerder.
Volgens buurtbewoners was het huis de laatste tijd grotendeels leeggehaald in verband met plannen om de woning op te knappen. Dat maakt de brand volgens sommigen extra wrang: er zou weinig meer in het huis hebben gestaan dat nog verloren kon gaan.
De politie onderzoekt nog hoe de brand precies heeft kunnen ontstaan en wat er precies is gebeurd in de woning. Dat onderzoek is volgens de politie in volle gang.