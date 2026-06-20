Politie: lichaam in uitgebrand huis Rijen is inderdaad bewoner Kees

Bij de verwoestende brand, afgelopen woensdag in Rijen, is zoals al vermoed werd, bewoner Kees Embregts overleden. Dat laat de politie op X weten. Embregts was een bekende en bijzondere inwoners van Rijen. "Iedereen kent Kees", zegt een buurtbewoner. De brandweer trof hem aan in de uitgebrande woning, nadat het pand veilig genoeg was om naar binnen te gaan.

De brand brak in de nacht van dinsdag op woensdag uit in het vrijstaande huis in het centrum van het dorp. Buurtbewoners zagen al snel grote vlammen en dikke rookpluimen boven de straat uitkomen. Binnen korte tijd schaalde de brandweer op naar een grote brand vanwege de hevigheid van het vuur en het risico dat de woning zou instorten. Kees kent iedereen en iedereen kent Kees

In het dorp komt het nieuws hard aan. Kees was in Rijen en omgeving een bekende verschijning. Hij stond bekend om zijn uitgesproken manier van denken en leven, die door veel dorpsgenoten werd omschreven als eigenzinnig en soms moeilijk te plaatsen. Tegelijkertijd was hij voor anderen juist een vertrouwd gezicht in de straat. "Hij is heel opvallend", zegt buurtbewoner Cees. "Hij was een ontzettend sympathieke man die soms een beetje anders is dan anderen." Ook burgemeester Derk Alssema van Gilze en Rijen laat weten dat het een donkere dag is voor het dorp. "Toen ik het huisnummer hoorde, had ik gelijk door dat Kees hier woont, een hele bekende Rijenaar. Kees kent iedereen en iedereen kent Kees." In een Facebookbericht schrijft Alssema later ook nog: "Het maakt ons verdrietig dat we in Rijen zonder jou verder moeten, je laat een plek achter die niet kan worden ingevuld".