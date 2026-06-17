Twee ongelukken met barbecueën in korte tijd: zo hou je het veilig

Met dit mooie weer halen veel mensen de barbecue uit de schuur. Het grillen gaat soms mis. Zo raakte dinsdag in Dongen een man zwaargewond door een steekvlam. Zo hou je het veilig.

Ralph heeft al jarenlang een barbecuespeciaalzaak en inspireert mensen met zijn grillkunsten in video's op YouTube. Hij herkent het beeld van vroeger hoe ook zijn vader de barbecue aanstak. "Spiritus over de kooltjes. Dan een half minuutje wachten. Lucifer erbij en letterlijk 'woef'", vertelt hij. "Dat was supergevaarlijk." Waarschuwing

De Nederlandse Brandwonden Stichting waarschuwt om een barbecue nooit aan te steken met brandbare vloeistoffen, zoals spiritus, wasbenzine of bio-ethanol. "Bij het openen van een fles met brandbare vloeistof komt er altijd een gaswolk vrij. Deze wolk blijft in de lucht hangen en is zeer brandbaar. Wanneer daar één vonkje bijkomt, ontstaat er een steekvlam", staat op de website. Volgens grillmeester Ralph gebruiken sommige mensen dat soort vloeistoffen uit ongeduldigheid. Ze willen dat het vlees snel op de barbecue kan. Toch ziet hij wel een verandering. "Barbecueën is een stuk populairder. Door de ei-vormige keramische barbecue hebben mensen meer geduld gekregen om hem aan te steken."

Twee ongelukken in korte tijd tijdens het barbecueën Voor de tweede keer in korte tijd heeft een barbecue voor ernstig letsel gezorgd. Dinsdagavond raakte in Dongen een man zwaargewond aan zijn gezicht door een steekvlam. Met Pinksteren raakten twee kinderen in Breda ernstig gewond toen hun vader spiritus op de barbecue spoot. Zij liggen nog steeds in het ziekenhuis, zo werd maandag bekend.