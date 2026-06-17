Twee ongelukken met barbecueën in korte tijd: zo hou je het veilig
Met dit mooie weer halen veel mensen de barbecue uit de schuur. Het grillen gaat soms mis. Zo raakte dinsdag in Dongen een man zwaargewond door een steekvlam. Zo hou je het veilig.
Ralph heeft al jarenlang een barbecuespeciaalzaak en inspireert mensen met zijn grillkunsten in video's op YouTube. Hij herkent het beeld van vroeger hoe ook zijn vader de barbecue aanstak. "Spiritus over de kooltjes. Dan een half minuutje wachten. Lucifer erbij en letterlijk 'woef'", vertelt hij. "Dat was supergevaarlijk."
Waarschuwing
De Nederlandse Brandwonden Stichting waarschuwt om een barbecue nooit aan te steken met brandbare vloeistoffen, zoals spiritus, wasbenzine of bio-ethanol. "Bij het openen van een fles met brandbare vloeistof komt er altijd een gaswolk vrij. Deze wolk blijft in de lucht hangen en is zeer brandbaar. Wanneer daar één vonkje bijkomt, ontstaat er een steekvlam", staat op de website.
Volgens grillmeester Ralph gebruiken sommige mensen dat soort vloeistoffen uit ongeduldigheid. Ze willen dat het vlees snel op de barbecue kan. Toch ziet hij wel een verandering. "Barbecueën is een stuk populairder. Door de ei-vormige keramische barbecue hebben mensen meer geduld gekregen om hem aan te steken."
Twee ongelukken in korte tijd tijdens het barbecueën
Voor de tweede keer in korte tijd heeft een barbecue voor ernstig letsel gezorgd. Dinsdagavond raakte in Dongen een man zwaargewond aan zijn gezicht door een steekvlam.
Met Pinksteren raakten twee kinderen in Breda ernstig gewond toen hun vader spiritus op de barbecue spoot. Zij liggen nog steeds in het ziekenhuis, zo werd maandag bekend.
Ralph weet als geen ander hoe je veilig een barbecue start. Dat begint met zorgen dat je grill stevig staat. Want als die omvalt omdat bijvoorbeeld je hond er tegenaan loopt, dan wordt het gevaarlijk.
Ook is het goed om na te denken over de plek. Is het droog en staat er hoog gras? "Dan moet je er rekening mee houden dat er vonkjes uit de barbecue waaien. Die moeten niet in het droge gras terechtkomen."
Gebruik aanmaakblokjes van goede kwaliteit, omdat die volgens Ralph langer branden. "Hoe langer die branden, hoe sneller je kunt beginnen. Dat geeft ook rust", legt hij uit. "Ik gebruik er vaak drie, of ik pak aanmaakwokkels. Die leg ik tussen het houtskool."
Niet teveel houtskool
Een tip van Ralph is om houtskool in een piramidevorm te leggen en niet teveel te gebruiken. "Veel houtskool betekent een te hoge temperatuur en dat zorgt voor aangebrand vlees."
Per soort houtskool verschilt het hoe lang het duurt voordat de barbecue aan is, maar dit zal zo'n 10 tot 25 minuten duren. "Het is belangrijk om de tijd zijn werk te laten doen."
Tijdens het bakken moet je ook blijven opletten en vooral geen water gebruiken om vlammen de doven. "Bij het bakken van vet vlees, zoals buikspek, dan druipt het vet in de kolen. Water en olie gaan niet samen. Als je niet uitkijkt en met water loopt te klooien, dan krijg je een steekvlam."