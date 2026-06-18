Bever zwemt in stadshaven Tilburg: goed nieuws, maar kan gevaarlijk zijn

“Kijk daar eens, je ziet de tandafdrukjes gewoon zitten”, vertelt Wiet van Bragt enthousiast. Volgens de beverexpert is de afgeknaagde boomstam langs het water in Moerenburg bij Tilburg hét bewijs dat er bevers leven. Dat is goed nieuws, vooral voor de biodiversiteit, maar de opmars van de bever heeft ook zijn nadelen.

Het zwemmende knaagdier werd onlangs voor het eerst in de Piushaven gespot, maar of hij zich daar ook vestigt, betwijfelt de beleidsadviseur bij Waterschap Aa en Maas. “Bevers vinden het overal waar water is fijn. Maar hier langs het kanaal en het begin van de Piushaven zitten overal ijzeren damwanden. Daar kan hij dus geen holen graven”, legt hij uit. “Het zou wel kunnen dat hij het gebied gebruikt om voedsel te zoeken.” Aan de andere kant van het kanaal ligt natuurgebied Moerenburg en daar vond de Tilburger al vaker beversporen. “Hier zag ik vroeger afgeknaagde boompjes met daaromheen houtsnippers”, vertelt Van Bragt, terwijl hij door het hoge gras langs het beekje de Voorste Stroom wandelt.

“Ze slapen overdag en komen in de schemering hun hol uit.”

Toch vindt hij er deze keer geen sporen van bevers. “Het kan betekenen dat die bever hier vooral door het gebied trekt, maar zijn burcht ergens anders heeft gebouwd.” Het is sowieso niet vanzelfsprekend dat je het knaagdier als wandelaar tegenkomt. “Ze slapen overdag en komen in de schemering hun hol uit.”

Omdat het territoriale dieren zijn, gaan ze op zoek naar een plekje waar nog geen soortgenoten zitten. “Daardoor komen ze op steeds meer plekken voor. Hij is belangrijk voor de natuur en het wordt ook wel een sleutelsoort genoemd. Een bever zorgt er met zijn gedrag voor dat andere planten en dieren ook hun plekje vinden.”

“Dan kan een weg of tuin onder water komen te staan.”

Hoewel Van Bragt blij is met de opmars van de bever in Brabant, ziet hij ook in dat er nadelen zijn. “Als hij dammen bouwt, kan een beek overstromen en een weg of tuin onder water komen te staan.” Daarnaast kunnen oevers instabiel worden als bevers er hun hol vlak onder het waterniveau graven. “We horen verhalen dat mensen al wandelend of met de auto in zo’n instortend beverhol zakken. Dat kan natuurlijk heel link worden.” Het is volgens de beverexpert daarom belangrijk om maatregelen te nemen. “In principe mag je niks doen, want bevers zijn Europees beschermd. Je moet eerst aantonen dat er ernstige schade is om een ontheffing van de Provincie te krijgen. Pas daarna mag je een bever verstoren", legt Van Bragt uit. "We beginnen met kleine maatregelen om bevers te ontmoedigen. We kunnen bijvoorbeeld gaas in de oever zetten. Aan de andere kant kunnen we er zelf ook rekening mee houden dat bevers in bepaalde gebieden zitten en bijvoorbeeld een wandelpad verleggen. We gaan zeker niet meteen bevers doodschieten.”

De afgeknaagde boomstam met rechtsonder tandafdrukken van de bever (foto: Pieter Soethout)