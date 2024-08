De bever is in opmars: 'Ze nemen met minder genoegen'

Het aantal bevers in Brabant groeit, waardoor leefgebieden van het dier overvol raken. Soms moeten bevers zelfs uitwijken naar plekken dichter bij de mens. "Dan nemen ze genoegen met minder", vertelt Thijs van Rooij, adviseur bij Waterschap De Dommel.

De bever komt steeds meer in de leefomgeving van de mens en dat zorgt voor steeds meer schade. "Een terras dat is ondergegraven of bomen waar aan wordt geknaagd. Het kan allemaal zomaar gebeuren."

"Na een paar jaar moet de jonge bever op zoek naar eigen territorium", legt Van Rooij uit. "De favoriete gebieden van bevers zijn steeds vaker bezet, waardoor ze moeten uitwijken naar een minder optimaal gebied."

De bever is beschermd. De leefomgeving verstoren, het dier vangen of doden mag niet. "Al kun je wel maatregelen nemen om te voorkomen dat het dier zich ergens vestigt." "Zo hebben we in het Bossche Broek in Den Bosch laatst gaas in de grond gedaan", vertelt de adviseur van het waterschap. "Dan kan er niet in de grond worden gegraven."

LEES OOK: Bevers blijven probleemgeval, provincie laat er weer een doden