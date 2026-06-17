Kritiek op PSV-shirt: supportersvereniging wil gesprek om roze logo

Het relletje over het nieuwe uitshirt van PSV krijgt een staartje. De supportersvereniging van de Eindhovense club laat woensdag weten niet blij te zijn met het roze logo op het shirt. "Het rood-witte logo is een belangrijk onderdeel van de identiteit en historie van onze club", schrijven zij in een statement.

De vereniging vindt dat het clublogo, ongeacht de kleur of stijl van een tenue, altijd in de oorspronkelijke rood-witte uitvoering gebruikt zou moeten worden. Aan deze kleuren zit volgens de supporters veel identiteit en historie verbonden.

De supportersvereniging wil in gesprek met PSV over de kleur van het logo. "Uiteraard bepalen wij niet hoe toekomstige shirts eruit komen te zien. Wél vinden we het belangrijk dat de stem van de supporters over dit onderwerp wordt gehoord", schrijven zij op Instagram .

Wisselende reacties

Het nieuwe uitshirt werd dinsdagochtend onthuld en daar kwamen direct veel wisselende reacties op. 'Om te janken dit!', 'Wat een afgang' en 'Leuk voor carnaval!', klonk het op sociale media. Het shirt werd zelfs gekscherend vergeleken met vruchtenhagel voor op brood.

Toch kwamen er ook veel goede reacties op het nieuwe shirt. “Supervet”, schreef Eva. “Vind hem niet verkeerd”, vond Roy. Ook Arne van Breugel, manager merchandise bij PSV, zag een dag na de lancering al de eerste supporters met het nieuwe shirt lopen.

'Niet leuk'

Alle commotie deed Van Breugel wél wat, vertelde hij woensdagochtend in Omroep Brabant-radioprogramma KEIgoeiemorgen. “Dat er zoveel negatieve reacties zijn vinden wij niet leuk”, zei hij. “Dat vindt niemand leuk. We doen dit naar eer en geweten. Natuurlijk heb je het liefste dat er alleen maar positieve reacties komen. Er zit veel tijd in het maken van zo’n shirt.”

De manager verklapte dat ze maar liefst twee jaar bezig zijn geweest met het nieuwe uitshirt. Het shirt met de roze, oranje en paarse details is volgens Van Breugel gericht op een jeugdige doelgroep. Voor een totaal andere doelgroep komt de club met een derde shirt dat vol staat met PSV-geschiedenis. Bang dat ook dat niet in de smaak gaat vallen, is de manager niet. "De supporters hebben zelf op dit shirt gestemd."