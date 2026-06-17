Lichaam gevonden in uitgebrand huis tijdens zoektocht naar bewoner Kees

Tijdens de zoektocht naar bewoner Kees in het uitgebrande huis in Rijen is woensdag aan het einde van de middag een lichaam gevonden. Dat meldt de politie. Of het om Kees gaat, is nog niet bevestigd.

Een specialistisch team van de brandweer was woensdag met man en macht op zoek naar bewoner Kees, die volgens buurtbewoners sinds de brand dinsdagnacht niet meer is gezien. Door instortingsgevaar kon dat team eerder op de dag alleen met drones in het uitgebrande huis zoeken. Rond half zes meldt de politie dat specialisten van de brandweer het huis zouden gaan betreden. Enkele minuten later meldt een woordvoerder dat er een lichaam is gevonden. "We gaan het lichaam eerst bergen om dan de identiteit met zekerheid vast te stellen. Specialisten van onder andere het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) helpen ons", schrijft de politie op X.