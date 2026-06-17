Lichaam gevonden in uitgebrand huis tijdens zoektocht naar bewoner Kees
Tijdens de zoektocht naar bewoner Kees in het uitgebrande huis in Rijen is woensdag aan het einde van de middag een lichaam gevonden. Dat meldt de politie. Of het om Kees gaat, is nog niet bevestigd.
Een specialistisch team van de brandweer was woensdag met man en macht op zoek naar bewoner Kees, die volgens buurtbewoners sinds de brand dinsdagnacht niet meer is gezien. Door instortingsgevaar kon dat team eerder op de dag alleen met drones in het uitgebrande huis zoeken.
Rond half zes meldt de politie dat specialisten van de brandweer het huis zouden gaan betreden. Enkele minuten later meldt een woordvoerder dat er een lichaam is gevonden. "We gaan het lichaam eerst bergen om dan de identiteit met zekerheid vast te stellen. Specialisten van onder andere het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) helpen ons", schrijft de politie op X.
Buurt bezorgd
Na de brand maakten veel buurtbewoners zich al zorgen. Veel mensen in het dorp kennen Kees. Ook de burgemeester van Gilze Rijen, Derk Alssema, maakte zich grote zorgen.
"Iedereen hoopt het beste, maar vreest vooral het ergste. Kees is niet meer gezien sinds de brand uitbrak. We kunnen geen contact met hem krijgen. Hij heeft veel vaste patronen, dus mensen verwachten hem op vaste tijdstippen op plekken. We hebben alle reden om ons heel erg zorgen te maken over Kees", zei de burgemeester woensdagochtend.
Reddingspoging
Medewerkers van New York Pizza zagen dinsdagavond rond twaalf uur rook uit de woning komen en schoten direct te hulp. Tijdens de brand trapten ze nog een deur in, in een poging naar binnen te gaan. Het huis stond op dat moment echter al in lichterlaaie, waardoor het voor hen onmogelijk was om de woning te betreden.
Toen de brandweer arriveerde, stond het huis al volledig in brand. Tijdens het blussen is een deel van het huis ingestort.