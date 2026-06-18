Hitteplan van kracht: zo bereiden Brabantse evenementen zich voor
Extra waterpunten, schaduwplekken, vroegere starttijden en een insmeerbar met gratis zonnebrandcrème: verschillende evenementen in Brabant treffen maatregelen vanwege de voorspelde hitte dit weekend.
Bij de Qmusic Foute Party zaterdag in het Philips Stadion in Eindhoven is het hitteplan van kracht. "We nemen uitgebreide preventieve maatregelen om ervoor te zorgen dat al onze bezoekers en medewerkers veilig en comfortabel van het feest kunnen genieten", laat een woordvoerder weten.
Bezoekers kunnen gratis drinkwater krijgen, mogen zelf een tube zonnebrandcrème meenemen en kunnen gebruikmaken van zonnebranddispensers in het stadion. Via sociale media, e-mail en de grote LED- en tv-schermen worden zij voor en tijdens het evenement geïnformeerd over de hitte.
Ook de bezetting van EHBO-teams en operationele crews wordt uitgebreid. De medewerkers zelf worden niet vergeten. "Zij worden voorzien van voldoende zonnebrand, petten, parasols op vaste posten en we werken met kortere diensten, zodat iedereen voldoende pauze in de schaduw krijgt."
Extra zonneschermen
Bij Outlands Festival in Vierlingsbeek, dat dit jaar voor het laatst wordt gehouden, zijn ook extra maatregelen genomen. "Er is een watervernevelaar, er zijn verkoelingspunten, er zijn extra zonneschermen en overkappingen geplaatst en er is een insmeerbar met gratis zonnebrandcrème", zegt Roel van het weekendfestival.
In Brabant is in ieder geval één festival afgelast. Het gaat om het Kei Gezond Festival in Deurne, dat zaterdag zou plaatsvinden.
Sportevenementen
Hoewel in Nederland al verschillende sportevenementen zijn afgelast vanwege de hitte, gaat de Rooi Runs zondag in Sint-Oedenrode wel door. De starttijden van verschillende afstanden zijn wel vervroegd. "Met deze maatregel willen we ervoor zorgen dat iedereen onder zo prettig en veilig mogelijke omstandigheden kan deelnemen", staat op de website van de organisatie.
Bij de Oss City Run zondag wordt niet extra opgeschaald. "Bij ons is het áltijd warm", stelt organisator Paul van den Heuvel. De organisatie beschikt standaard over waterposten om de 2,5 kilometer, voldoende EHBO'ers, mobiele posten en veel schaduw bij de start. Bovendien hoeven deelnemers niet te sporten op het warmste moment van de dag, tussen twaalf uur en vier uur 's middags.
Volgens Van den Heuvel is er geen aanleiding om afstanden in te korten. "We hebben uitgebreid met de GGD GHOR gesproken. Zij zien voor ons niet de aanleiding om een afstand in te korten." Vorig jaar werd de marathon vanwege de hitte ingekort. Dit jaar staat die afstand helemaal niet meer op het programma. "We hebben hem verplaatst naar december. Wij zijn geen eigenwijze organisatie, maar als we de marathon nu weer zouden moeten inkorten, zijn we niet meer geloofwaardig."
Communicatie
Wel benadrukt hij het belang van goede communicatie richting deelnemers. "Ze moeten wel in acht nemen dat ze geen PR zullen lopen." Lopers krijgen het advies hun hartslag goed in de gaten te houden, zich in te smeren en een pet te dragen.
"Morgen zullen we zeker nog een herinnering sturen", zegt hij. Ook zullen deelnemers actief naar schaduwplekken worden verwezen. "Dat soort communicatie is op dit moment cruciaal." Volgens Van den Heuvel zijn veel mensen nog niet gewend aan de plotselinge temperatuurstijging die deze week plaatsvond. "Ze moeten echt op hun hartslag letten. Op het moment dat ze een hoge hartslag bij een bepaalde snelheid hebben, moeten ze langzamer lopen."
Volgens hem ligt de oplossing voor de risico's van hitte en mogelijke hitteberoertes niet bij extra ambulances aan de finish, maar bij "sporters helpen op tijd te stoppen". Daarom krijgen reguliere EHBO'ers dit jaar ook extra ijshanddoeken om deelnemers sneller af te kunnen koelen.