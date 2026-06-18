Hitteplan van kracht: zo bereiden Brabantse evenementen zich voor

Extra waterpunten, schaduwplekken, vroegere starttijden en een insmeerbar met gratis zonnebrandcrème: verschillende evenementen in Brabant treffen maatregelen vanwege de voorspelde hitte dit weekend.

Bij de Qmusic Foute Party zaterdag in het Philips Stadion in Eindhoven is het hitteplan van kracht. "We nemen uitgebreide preventieve maatregelen om ervoor te zorgen dat al onze bezoekers en medewerkers veilig en comfortabel van het feest kunnen genieten", laat een woordvoerder weten. Bezoekers kunnen gratis drinkwater krijgen, mogen zelf een tube zonnebrandcrème meenemen en kunnen gebruikmaken van zonnebranddispensers in het stadion. Via sociale media, e-mail en de grote LED- en tv-schermen worden zij voor en tijdens het evenement geïnformeerd over de hitte. Ook de bezetting van EHBO-teams en operationele crews wordt uitgebreid. De medewerkers zelf worden niet vergeten. "Zij worden voorzien van voldoende zonnebrand, petten, parasols op vaste posten en we werken met kortere diensten, zodat iedereen voldoende pauze in de schaduw krijgt." Extra zonneschermen

Bij Outlands Festival in Vierlingsbeek, dat dit jaar voor het laatst wordt gehouden, zijn ook extra maatregelen genomen. "Er is een watervernevelaar, er zijn verkoelingspunten, er zijn extra zonneschermen en overkappingen geplaatst en er is een insmeerbar met gratis zonnebrandcrème", zegt Roel van het weekendfestival.