Even niet opletten kostte Lynn (29) haar leven, justitie eist taakstraf

In één klap kwam er een einde aan het leven van de 29-jarige Lynn Gommans uit Overloon, toen ze op haar motor op een auto knalde in Maashees. De automobilist wilde linksaf en zag haar over het hoofd. Helemaal niet gezien, gaf hij donderdag toe in de rechtbank in Den Bosch. Maar dat was wel een foutje dat Lynn haar leven kostte.

Het verdriet was groot in de rechtszaal waar de zaak tegen Stanley B. (24) uit Venlo werd behandeld. Het is negen maanden geleden dat Lynn op zijn auto botste met haar vriend Thijs achterop. Ze had vijf meter voor de auto op haar weghelft nog geremd, maar het was al te laat. Lynn was kansloos en knalde op de motorkap van de bestelwagen van B. Haar motor vloog in brand. Ze werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Haar vriend raakte zwaargewond. Hij brak onder meer zijn bekken en liep zenuwschade op aan zijn been, waardoor hij maanden moest revalideren. Stanley B. was heel schuldbewust en begreep niet hoe dat ongeluk heeft kunnen gebeuren. Hij reed die maandag, 22 september, aan het eind van de middag nog naar een klant. Op De Breid, net buiten Maashees, moest hij linksaf. Daar gebeurde het fatale ongeluk. "Ik denk er dagelijks aan hoe dit kon gebeuren", vertelde B. aan de rechters. "Maar ik snap het nog steeds niet." De rechters bleven vragen of er iets geks was gebeurd, maar nee. Alles was normaal die dag. Stanley reed in de bedrijfsauto van het vakantiepark aan de andere kant van de Maas waar hij zo vaak in reed. Het was mooi weer, de navigatie stond aan. En toch zag hij de motor met Lynn en Thijs niet aankomen op die kaarsrechte weg in het buitengebied.

Stanley vond het herstelgesprek met de familie heel fijn, maar dat gesprek heeft voor de familie niet zoveel veranderd. Daarvoor is het gemis van hun dochter en zus te groot. De verhalen van de moeder en de vriend van Lynn waren hartverscheurend en sneden dwars door de ziel van de aanwezigen. De dood van Lynn is nog lang niet verwerkt door de nabestaanden, zo werd duidelijk. Lynn wordt vreselijk gemist en verder leven zonder haar blijkt voor haar familie en haar vriend erg zwaar. Dat Lynn geliefd was, bleek ook wel bij de Overloonse rugbyclub waar ze speelde. Ze was ook een fanatiek motorrijder en er waren dan ook tientallen motorrijders die haar de laatste eer bewezen op dag van haar uitvaart.

Tientallen motorrijders vormden een indrukwekkende erehaag voor Lynn Gommans (foto: Edward van den Borne/Edward-Media).

De officier van justitie keek vooral juridisch naar de zaak. Hij constateerde dat het zicht op die kaarsrechte weg heel goed was. "Stanley had die motor aan moeten zien komen", meende de officier. "Het ging niet om een fractie van een seconde niet opletten, zoals hij zegt, maar veel langer." Hij stelde dat de manier van rijden van Stanley 'ver onder de maat was' en dat hij 'aanmerkelijk onvoorzichtig' heeft gereden en dus schuldig is aan het ongeluk. Een celstraf vond de officier van justitie te ver gaan voor de voorrangsfout die Stanley maakte. Hij eiste een taakstraf van 240 uur. Ook wil hij dat Stanley 24 maanden zijn rijbewijs inlevert, waarvan 8 maanden voorwaardelijk. De advocaat van B. vond hem een stuk minder schuldig en ziet het meer als 'veroorzaken van gevaar', omdat hij heel even niet oplette. Volgens haar zijn de impact die het ongeluk op Stanley heeft gehad en het feit dat hij in gesprek is gegaan met de nabestaanden genoeg redenen om hem geen verdere straf op te leggen. De uitspraak in deze zaak is op 2 juli.

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Springcast te accepteren en de inhoud te bekijken. Accepteren