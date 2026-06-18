Rijen wil bijeenkomst houden om pardijsvogel Kees te herdenken

Inwoners van Rijen maken plannen voor een bijeenkomst om Kees te herdenken. Iedereen in het dorp gaat ervan uit dat het gevonden lichaam in het huis aan de Hoofdstraat, waar dinsdagnacht brand was, van Kees is. Burgemeester Derk Alssema schreef eerder: “Waar we zo bang voor waren, is werkelijkheid geworden.”

In de woning waar Kees woonde, werd woensdagavond een lichaam gevonden. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) doet onderzoek om de identiteit van het slachtoffer vast te stellen. Maar in het dorp vrezen ze dat het om ‘paradijsvogel’ Kees gaat. Een groep inwoners wil daarom aanstaande dinsdag samen herinneringen ophalen aan Kees, wiens volledige naam Kees Embregts is. Iedereen wordt opgeroepen om in een korte broek naar de Hoofdstraat te komen. Want weer of geen weer, Kees liep of fietste bijna altijd in een korte broek en met sandalen aan door het dorp. De details over de herdenking en de precieze invulling, worden nog verder uitgewerkt.

Rijen rouwt intussen om Kees. De Hoofdstraat is donderdagochtend nog hermetisch afgesloten en de politie doet volop onderzoek. Op het plein voor de kerk niet ver van zijn huis liggen bij een perkje inmiddels verschillende bloemen en een knuffeltje. Ook Chris van ’t Groen komt aanwandelen met een bosje gele en rode bloemen in zijn hand. “Kees was een markante Rijenaar, maar hij deed nooit een vlieg kwaad. Dan denk ik: waarom hij? Waarom, waarom? Ik vond het de moeite waard om even een bloemetje neer te leggen en erbij stil te staan. Ik denk dat er nog veel meer bloemen komen”, zegt hij terwijl zijn ogen wat vochtig worden. “Ik ben een gevoelig mens. Het is een klein gebaar, maar wel belangrijk.”

Verschillende Rijenaren hebben een bosje bloemen neergelegd vlakbij de woning waar dinsdagnacht een grote brand woedde (foto: Wilco Zonneveld).

Bij cultureel centrum De Boodschap was Kees een vast gezicht. Ingrid Langen is daar achttien jaar directeur en toen al kwam Kees er elke dag een stapeltje Metro’s afleveren. “Hij haalde de krantjes op bij het treinstation. Het was een gratis krant en hij vond dat die ook voor onze gasten beschikbaar moest zijn.” Daarna dronk hij in het cultureel centrum een kopje koffie en las hij het net meegebrachte krantje op zijn gemak. “Dat deed hij tot een paar dagen geleden. Bijna iedere dag zagen we hem wel”, ondanks dat de Metro al jarenlang uit het straatbeeld is verdwenen. “Het was zo gewoon dat Kees er was. Je zag hem altijd en overal. Hij was onderdeel van ons interieur en eigenlijk van het hele dorp”, zegt Langen. Iets verderop in een hoekje van de bibliotheek ligt een opengeslagen boekje. Het is een boekje uit 2022 waarin acht Rijenaren worden geportretteerd. Kees is een van hen. Ingrid pakt het erbij en vertelt: “Je ziet daar een foto van Kees terwijl hij hier aan het lezen is. We vonden het passend om het neer te leggen.”

Ingrid Langen is directeur van cultureel centrum de Boodschap en kijkt naar de foto van Kees die daar vaste gast was (foto: Wilco Zonneveld).