Afgebrand huis Rijen: buurt hoopt op een wonder voor 'paradijsvogel' Kees

Tientallen buurtbewoners staan woensdagavond te kijken naar het afgebrande huis van bewoner Kees aan de Hoofdstraat in Rijen. Het nieuws dat er een lichaam gevonden is, komt hard binnen in de buurt. Of het om Kees gaat, is nog niet bevestigd. De buurt hoopt op een wonder, maar vreest het ergste.

In de straat staat een vrouw met een fiets aan de hand te praten met een buurvrouw. “Ik heb er vannacht van wakker gelegen, want ik wist meteen dat het bij Kees was. Ik ben er vandaag de hele dag mee bezig geweest. Het is heel erg treurig”, vindt ze. Volgens de vrouw is Kees een bekend figuur in de wijk. “Mensen uit de buurt spraken hem regelmatig, maar de laatste tijd ging het slechter met zijn gezondheid. Hij ging ook steeds slechter voor zichzelf zorgen”, vertelt ze.

“Er kwam daar niemand anders, dus het moet Kees wel zijn.”

De buurvrouw vult aan: “Veel mensen uit de buurt hebben het beste met hem voor. Hij mag eens per week bij iemand douchen en hij gaat soms op aandringen van mensen uit de buurt naar de kapper.” Ze vreest dat het lichaam dat in het huis gevonden is van Kees is. “Er kwam daar niemand anders, dus het moet Kees wel zijn.”

Ook aan de andere kant van de afgesloten weg staan veel mensen te kijken. Er wordt volop gesproken over Kees. “Ik zag hem gistermiddag nog”, vertelt een man, die een kijkje komt nemen. “Hij is altijd in voor een praatje en altijd vriendelijk. Ik hoop de hele dag al dat hij ergens om een hoekje vandaan komt.”

“Het is nu vooral belangrijk dat er duidelijkheid komt.”

De buurtbewoners omschrijven de situatie als ‘zeer treurig’. “Het is super verdrietig als je zo omkomt in een vlammenzee. Het is nu vooral belangrijk dat er duidelijkheid komt.” Dat het de laatste tijd slechter met Kees ging, zagen de mensen uit de buurt. “Het is echt een paradijsvogel. Als je uit de kroeg kwam, kwam je hem soms zomaar tegen en was hij om drie uur ’s nachts aan het trimmen, op zijn eigen eigenaardige manier.” Kees gaf Omroep Brabant twee jaar geleden een inkijkje in zijn huis en leven. Sommige inwoners noemden hem destijds gek, maar dat vond hij een geuzentitel: “Want ik ben Geniaal, Eerlijk en Knap.”

Buurtbewoners leggen bloemen neer in de buurt van het huis (foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink).

“We hebben alle reden om ons zorgen te maken om Kees.”