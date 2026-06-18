Aangehouden man na schietpartij Tilburg weer vrij: geen verdachte

De 36-jarige man die vorige week werd aangehouden na de schietpartij bij een friettent aan de Thomas van Aquinostraat in Tilburg, is weer vrijgelaten. Hij blijkt geen verdachte te zijn. De schutter die een 52-jarige Dongenaar in zijn been schoot, is nog altijd voortvluchtig.

Het slachtoffer zat vorige week donderdag rond vier uur 's middags samen met zijn zoon op het terras te eten toen hij in zijn been werd geschoten . Hulpdiensten kwamen massaal naar het terras toe. Ambulancepersoneel behandelde de man ter plekke, waarna hij naar het ziekenhuis werd gebracht.

Na de schietpartij werd de omgeving afgezet voor onderzoek. Op straat lagen kogelhulzen en forensische onderzoekers deden sporenonderzoek. De schutter was na het incident gevlucht.

Geen verdachte

Het onderzoek leidde later die middag naar een 36-jarige man uit Tilburg. Hij werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij. Toch blijkt nu dat hij geen verdachte in de zaak is. De man is weer vrijgelaten.

De schutter is nog altijd voortvluchtig. De politie doet onderzoek naar de schietpartij. Hoe het met de 52-jarige slachtoffer gaat, is niet duidelijk.