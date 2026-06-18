PI-gijzelnemer Corné H. toch opgenomen in tbs-kliniek: 'Onwerkelijk'

Corné H., de man die in december drie medewerkers gijzelde in de gevangenis in Vught, is opgenomen in de Van Mesdagkliniek in Groningen voor een tbs-behandeling. Dat meldt zijn advocaat Jan-Jesse Lieftink aan Omroep Brabant. Eerder leek deze versnelde opname vrijwel onmogelijk, omdat de zaak van de gijzeling nog liep tegen H. en de kliniek hem daarom niet zou kunnen opnemen.

De 30-jarige H., die eerder werd veroordeeld vanwege een urenlange gijzeling in Ede in 2024 , wachtte bijna anderhalf jaar op een plek in de tbs-kliniek. Zijn advocaten Jan-Jesse Lieftink en Petra Breukink pleitten afgelopen mei in een kort geding tegen de Staat nog voor een versnelde opname.

Volgens zijn advocaten bleek uit rapportages van twee forensisch psychologen dat het gevaar op incidenten groot blijft. Ook Corné H. zelf vreesde dat er nog meer slachtoffers zouden vallen als hij niet met spoed zou worden opgenomen.

Ingewikkeld

Wat een snelle plaatsing ingewikkeld maakte, volgens de advocaat van de Staat, was de strafzaak over de gijzeling in Vught die momenteel tegen de man loopt. Toch lijkt er nu een uitzondering te zijn gemaakt. "Volgens de kliniek klopte het niet wat de advocaat van de Staat zei. Maar hoe dit precies gegaan is, snap ik ook niet", zegt tbs-advocaat Lieftink.

"Corné belde dat hij is opgenomen. Het is heel onwerkelijk voor hem, maar hij is erg blij", reageert de advocaat op het nieuws. Ook Lieftink en Breukink zijn opgelucht. De rechtszaak over de gijzeling in Vught loopt nog. "Het is mooi dat hij geplaatst is. De rechter moet nu wel van hele goede huizen komen om te zeggen dat hij terug moet naar de gevangenis", zegt Lieftink.

Luister hieronder naar een speciale podcast over de gijzeling in Vught: