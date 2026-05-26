Gijzelnemer Vught moet mogelijk nog lang wachten op plek in tbs-kliniek

Corné H., die in december drie medewerkers van de gevangenis in Vught gijzelde, staat bovenaan de wachtlijst voor plaatsing in de Van Mesdagkliniek. Toch lijkt een snelle plaatsing uiterst onzeker.

De 30-jarige gedetineerde, die eerder werd veroordeeld vanwege een urenlange gijzeling in Ede in 2024 , wacht al bijna anderhalf jaar op een plek in een tbs-kliniek . Zijn advocaten eisen dinsdag in hoger beroep van de Staat directe plaatsing in een kliniek.

Wat een snelle plaatsing ingewikkeld maakt, is volgens de advocaat van de Staat de strafzaak die momenteel tegen de man loopt. H. wordt nog vervolgd voor de gijzeling in de gevangenis in Vught en die zaak wordt pas 20 juli behandeld.

De Van Mesdagkliniek, de bekende tbs-kliniek in Groningen, neemt in principe geen cliënten aan die onderwerp zijn van een strafrechtelijk onderzoek. Mocht H. in die zaak geen celstraf- of tbs-maatregel opgelegd krijgen, dan kan hij hoogstwaarschijnlijk worden geplaatst. Maar dat kan nog maanden duren.

Hoe gaat het nu met Corné H.?

Corné H., die momenteel in de PI Zaanstad verblijft, vertelde tijdens de zitting dat het naar omstandigheden redelijk met hem gaat. Hij zegt te hopen op duidelijkheid. Uit onderzoek blijkt dat H. lijdt aan autisme en PTSS en stemmen hoort. Volgens zijn advocaten blijkt uit recente rapportages van twee forensisch psychologen dat het gevaar op incidenten groot blijft. Ze hopen dat de Van Mesdagkliniek een uitzondering maakt voor hun cliënt en hem op korte termijn al opneemt.

Het hof doet uiterlijk 7 juli uitspraak. In februari bepaalde de

rechter dat H. geen voorrang heeft op andere gedetineerden die op een plek wachten.

