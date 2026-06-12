Met schilmesje overmeesterde Corné H. gevangenispersoneel: 'Onvoorspelbaar'

De gijzeling door Corné H. in de gevangenis van Vught begon met een schilmesje waarmee hij een peer sneed. Dat vertelt zijn advocaat Jan-Jesse Lieftink bij het televisieprogramma VRIJDAG van Omroep Brabant. De gijzeling in december vorig jaar gebeurde volgens Lieftink van het ene op het andere moment. "De jonge medewerkers in de gevangenis zijn eigenlijk niet geschikt om goed met hem te kunnen werken."

Corné H. belandde in de Penitentiaire Inrichting in Vught, nadat hij in maart 2024 ook al vier medewerkers gijzelde in een café in Ede. Volgens tbs-advocaat Lieftink kreeg H. tijdens het snijden van de peer stemmen in zijn hoofd. "Hij vertelde later dat die stemmen zeiden dat hij iets moest doen met dat mesje. Wat precies wist hij zelf ook niet." Toen medewerkers vroegen het mesje terug te geven, weigerde hij dat. "Hij liep een ruimte binnen waar medewerkers zaten en zei: 'Dit is een gijzeling'. Vervolgens pakte hij nog een paar mesjes en sloot hij de deuren af. Medewerkers moesten zichzelf met handboeien vastmaken aan een tafelpoot." Een onderhandelaar ging met H. in gesprek. "Binnen no time liet hij al één van de gegijzelden gaan, omdat die zei dat zij haar kind van de crèche moest ophalen", zegt Lieftink. De twee anderen bleven achter en hield hij uiteindelijk drie uur vast. In die nieuwste aflevering van Misdaad Uitgelegd zegt Lieftink dat H. tijdens de gijzeling wel vriendelijk was richting zijn slachtoffers. "Ze dronken wat samen en ze mochten naar de wc. Hij liet ze uiteindelijk gaan in ruil voor medicatie."

"Als er iets gebeurt, gebeurt het in één keer. Dat maakt het ook zo gevaarlijk en onvoorspelbaar."

Uit gesprekken met de onderhandelaar blijkt dat het doel van H. was om te worden overgeplaatst naar een andere gevangenis in Zwolle. "Corné lijdt aan vier hele heftige stoornissen", zegt zijn advocaat. "Autisme, PTSS, persoonlijkheidsproblematiek en hij hoort stemmen. Deze stoornissen werken op een bepaalde manier samen en dat zorgt voor spanning. Hij komt dan in een andere wereld en realiteit terecht." De advocaat zegt dat de spanningen bij Corné H. niet te zien zijn en dat hij daardoor niet in te schatten is. "Je ziet bij hem geen emotie en kijkt dwars door hem heen. Hij voelt de spanning zelf ook niet opkomen. Als er iets gebeurt, gebeurt het in één keer. Dat maakt het ook zo gevaarlijk en onvoorspelbaar." Dat is ook de reden dat zijn advocaten willen dat hij met spoed naar een tbs-kliniek wordt overgeplaatst. Ze spanden daar zelfs een kort geding tegen de staat voor aan. De rechter vond dat uiteindelijk een lastig verhaal: er staan zo'n 260 mensen op de wachtlijst voor een plek en klinieken zitten overvol.

"We willen voorkomen dat er nieuwe slachtoffers vallen."

"De frustratie en onmacht groeit, want je wordt iedere keer teleurgesteld als het niet lukt", zegt Lieftink, die tranen in zijn ogen heeft als hij erover praat. De zaak doet hem veel. "We willen voorkomen dat er nieuwe slachtoffers vallen. Als ik Corné bezoek, zie ik de jonge medewerkers die eigenlijk niet geschikt zijn om met hem te werken. Dan denk je: o mijn God, als het maar niet opnieuw gebeurt. Dat wil niemand, ook Corné niet. Hij trekt zich altijd terug, zit 23 uur per dag in zijn cel, waar hij zichzelf verwondt." Bovenaan de wachtlijst

Nu lijkt er na anderhalf jaar goed nieuws te zijn voor H.: hij staat bovenaan de wachtlijst. Lieftink hoopt dat zijn cliënt binnen twee of drie weken in een tbs-kliniek terecht kan. Het enige wat dit nog kan tegenhouden is de rechtszaak over de gijzeling in Vught die momenteel tegen hem loopt. Deze zaak wordt pas 20 juli behandeld. Luister in de podcast Misdaad Uitgelegd naar de aflevering over Corné H: