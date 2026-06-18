Tropische hitte deert bewoners zorgcentrum Boxtel niet: 'Lekker feesten'
Dansen en zingen op een festival terwijl het Nationaal Hitteplan geldt? Voor de bewoners van Zorgcentrum Liduina in Boxtel is dat geen enkel probleem. Daar vond donderdag voor het eerst het Dommelfestival plaats.
"Voor feestjes kun je me altijd wakker maken", zegt Tiny Schalckx (88). Of oudere mensen niet beter binnen kunnen blijven met dit weer? "Ik ben geen oud mens, denk eraan", zegt ze met een grote lach. "Ik kan er wel tegen. Beetje in de schaduw blijven, veel drinken en dan komt het wel goed", zegt ze nuchter.
Genieten in de schaduw
Met een bitter lemon geniet Tiny in de schaduw volop van het festival. Mensen kletsen met elkaar, dansen en luisteren naar een zanger die een toepasselijk nummer zingt: 'Als de zon schijnt'. Een feestje dat ze zeker niet wilde missen, ondanks de tropische temperatuur.
In heel Nederland geldt vanaf donderdag het Nationaal Hitteplan. Dat is bedoeld om extra aandacht te hebben voor kwetsbare groepen, zoals ouderen en kinderen. De temperaturen liegen er niet om: in Brabant kan het oplopen tot 35 graden.
Advies voor kwetsbare groepen
Het advies is onder meer om genoeg te drinken binnen handbereik te hebben, het huis koel te houden en kwetsbare mensen alleen 's ochtends vroeg of later op de avond mee naar buiten te nemen.
Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vormen mensen boven de 75 jaar de grootste kwetsbare groep. Zij kunnen hun lichaamstemperatuur minder goed onder controle houden en hebben minder snel een dorstgevoel, meldt het RIVM.
'Wij kunnen ons altijd aanpassen'
Voor de organisatie van het Dommelfestival was het weer geen reden om het evenement af te blazen. "We dachten: bingo", vertelt locatiemanager Jets Borke. "We gunnen mensen een feestelijke dag. Wij kunnen ons altijd aanpassen tijdens warm weer."
En dat is ook gebeurd: extra schaduwplekken, genoeg drinken, zonnebrand, EHBO'ers en vrijwilligers die goed opletten. "Wij leveren zorg aan kwetsbare mensen. Daar zijn we goed in getraind. We maken er iets moois van met extra maatregelen", aldus de locatiemanager.
Op tijd rust nemen
Festivalganger Enola Sikora geniet met een alcoholvrije cocktail. Ook zij wilde de gezelligheid niet missen. Ze zegt geen last te hebben van de hitte. "Op tijd rust nemen en veel drinken", is haar tip.