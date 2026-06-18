Tropische hitte deert bewoners zorgcentrum Boxtel niet: 'Lekker feesten'

Dansen en zingen op een festival terwijl het Nationaal Hitteplan geldt? Voor de bewoners van Zorgcentrum Liduina in Boxtel is dat geen enkel probleem. Daar vond donderdag voor het eerst het Dommelfestival plaats.

"Voor feestjes kun je me altijd wakker maken", zegt Tiny Schalckx (88). Of oudere mensen niet beter binnen kunnen blijven met dit weer? "Ik ben geen oud mens, denk eraan", zegt ze met een grote lach. "Ik kan er wel tegen. Beetje in de schaduw blijven, veel drinken en dan komt het wel goed", zegt ze nuchter.

Genieten in de schaduw

Met een bitter lemon geniet Tiny in de schaduw volop van het festival. Mensen kletsen met elkaar, dansen en luisteren naar een zanger die een toepasselijk nummer zingt: 'Als de zon schijnt'. Een feestje dat ze zeker niet wilde missen, ondanks de tropische temperatuur.

In heel Nederland geldt vanaf donderdag het Nationaal Hitteplan. Dat is bedoeld om extra aandacht te hebben voor kwetsbare groepen, zoals ouderen en kinderen. De temperaturen liegen er niet om: in Brabant kan het oplopen tot 35 graden.