'TU/e werkt met Israëlische techbedrijven aan militair onderzoek'

De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) werkt ondanks een Europees verbod nog altijd samen met Israëlische kennisinstellingen en bedrijven die banden hebben met de defensie-industrie. Sterker nog: sinds juli 2025 zijn drie nieuwe samenwerkingen gestart. Dat blijkt uit onderzoek van Vrij Nederland.

Niet alleen de TU/e, maar ook zes andere Nederlandse universiteiten doen nog mee aan gezamenlijke onderzoeksprojecten met Israëlische partners. Terwijl universiteiten eerder aankondigden zulke samenwerkingen te stoppen. Vrij Nederland baseert zich op gesprekken met deskundigen en gegevens van Academic Complicity, een onderzoekscollectief dat Europese samenwerkingen met Israëlische instellingen in kaart brengt. Halfgeleiders

De TU/e begon sinds juli vorig jaar drie nieuwe onderzoeksprojecten. De universiteit doet onder meer met verschillende Israëlische universiteiten en techbedrijven onderzoek naar de productie van halfgeleiders, de bouwstenen van chips voor apparaten. Dat wordt gecoördineerd door ASML uit Veldhoven. De universiteit is ook betrokken bij een project met TU Delft, Bar Ilan University en technologiebedrijf Spin Edge LTD. TU Delft trok zich begin 2026 uit dat project terug na berichtgeving over banden tussen een onderzoeker en het Israëlische leger. Dual use

Ook loopt een project met Mellanox naar technologie voor zelfsturende voertuigen. Dat onderzoeksgebied wordt volgens deskundigen vaak gezien als relevant voor toekomstige militaire doeleinden. Het project werd vanuit het Horizon-programma met bijna 1 miljoen euro gesubsidieerd, vanuit Europa met meer dan 9 miljoen euro.