Dode vrouw Sprang-Capelle was moeder: 'Onvoorstelbaar verlies plek geven'

De vrouw die maandag dood werd gevonden in een huis in Sprang-Capelle, was ook moeder. Dat blijkt uit een verklaring die haar familie vrijdagmiddag naar buiten bracht.

Vrijdagmorgen maakte de politie bekend dat de bewoner van het huis is aangehouden . Hij is donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris, die heeft besloten dat hij langer vast blijft zitten.

In het huis aan de Kaardebol in Sprang-Capelle werd maandagochtend, iets voor half vijf , een dode vrouw gevonden. Wat zich precies in het huis heeft afgespeeld, is niet bekend.

"Met groot verdriet en diepe verslagenheid delen wij dat wij onze mooie, lieve dochter en mama zijn verloren", zegt de familie van de vrouw in een verklaring die door Namens de Familie is gedeeld.

Verwijzen naar politie

"Sinds haar overlijden leven wij in een werkelijkheid die nauwelijks te bevatten is. Wij proberen als familie te begrijpen wat er is gebeurd en dit onvoorstelbare verlies een plek te geven. Over de omstandigheden van haar overlijden kunnen wij niets zeggen; daarvoor verwijzen wij naar de politie en het Openbaar Ministerie, dat het onderzoek leidt."

De familie roept op om niet te gissen naar wat zich in het huis heeft afgespeeld. "Wij vragen media en anderen met klem om niet te speculeren over de toedracht of over andere omstandigheden rondom haar overlijden. Zodra er vanuit het onderzoek meer bekend kan worden gemaakt, zal dit via de politie worden gecommuniceerd", zegt de familie.

Rust, ruimte en privacy

"Wij zijn dankbaar voor de steun, lieve woorden en blijken van medeleven die wij tot nu toe hebben ontvangen. Dat doet ons goed in deze intens moeilijke periode. Tegelijkertijd vragen wij om rust, ruimte en privacy om dit verlies en de gebeurtenissen van de afgelopen dagen te kunnen verwerken."