Rechter veegt eis van bewoners van tafel, bouw azc in Uden gaat door

De bouw van het azc aan de Boekelsedijk in Uden mag doorgaan. Dat heeft de voorzieningenrechter in Den Bosch vrijdagmiddag bepaald. Omwonenden wilden de bouw stilleggen tot de rechter zich in september over hun bezwaren buigt, maar daar gaat de rechtbank niet in mee. Volgens de rechter weegt het belang van het COA om het azc op tijd af te krijgen zwaarder.

De werkzaamheden aan de Boekelsedijk zijn al maanden in volle gang. In oktober moet het azc de deuren openen, met plek voor vijfhonderd personen, waaronder driehonderd vluchtelingen. Maar de komst van het opvangcentrum ligt gevoelig. Tijdens een eerdere raadsvergadering bleek al dat veel insprekers en de oppositie grote zorgen hebben. "Het gevaar bestaat dat dit straks één grote getto wordt", vertelde een van de insprekers destijds. "Stap af van het idee om op die locatie een azc te plaatsen en overweeg een andere locatie. Spreid over meerdere locaties." Ook waren er meerdere keren protesten in Uden in de aanloop naar het besluit over de bouw van het azc. Bij een van de protesten sloeg de sfeer om en moest de ME noodgedwongen het plein bij de Kruisherenkapel schoonvegen.

Meerderheid stemt in

Ondanks de kritiek stemde een ruime meerderheid van de gemeenteraad in met de wijziging van de omgevingsvergunning. Daarmee kon de schop officieel de grond in. Het veranderen van de omgevingsvergunning was nodig omdat op de plek waar het azc komt, voorheen landbouwgrond lag. Een aantal omwonenden liet het daar niet bij zitten. Zij stapten naar de rechter en tekenden beroep aan tegen de vergunning. Ook wilden ze dat de bouw per direct werd stilgelegd. Daarvoor vroegen ze een zogenoemde voorlopige voorziening aan. Omgevingsvergunning

Als de rechter daarin was meegegaan, had de bouw pas verder gemogen nadat de zaak in september inhoudelijk is behandeld. Maar zover komt het dus niet. De voorzieningenrechter ziet geen reden om de werkzaamheden nu stil te leggen. Volgens de rechter buigt de rechtbank zich nog vóór de komst van de bewoners opnieuw over de omgevingsvergunning en de bezwaren daartegen. De bouw mag daarom gewoon doorgaan.

De locatie voor het azc aan de Boekelsedijk in Uden (foto: Google Maps).