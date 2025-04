Sfeer bij azc-protest in Uden slaat om, ME veegt plein leeg

De ME heeft woensdagavond in Uden charges uitgevoerd tegen een groep van zo'n tweehonderd demonstranten, die protesteerde tegen de komst van 750 vluchtelingen naar de gemeente Maashorst. De actievoerders verzamelden bij de Kruisherenkapel in Uden, waar een informatieavond plaatsvond. Toen de sfeer steeds grimmiger werd, besloot de burgemeester een eind te maken aan de demonstratie omwille van de veiligheid.

De avond verliep aanvankelijk redelijk rustig, op een paar schermutselingen na. Er werden wat rotjes afgestoken en sommige actievoerder staken fakkels aan. De politie was in groten getale op de been om de situatie in de gaten te houden. Rond negen uur sloeg de sfeer om. Vier busjes van de ME arriveerden, waarna de ME de menigte uiteen duwde. Daarbij werd af en toe een klap uitgedeeld. De actievoerders gooiden met steentjes, flesjes en blikjes. Ook werd zwaar vuurwerk afgestoken. Vier of vijf mensen zijn aangehouden.

Foto: Jan Peels.

In de Kruisherenkapel waren driehonderd mensen aanwezig om de bijeenkomst bij te wonen. Onder hen ook veel bezorgde bewoners. De sprekers werden onderbroken door boe-geroep en leuzen. Voorstanders van de komst van de vluchtelingen vertrokken juist voortijdig, zij waren teleurgesteld en voelden schaamte door het protest.

Drie locaties

De gemeente Maashorst informeerde de inwoners over de drie locaties die zijn aangewezen voor de opvang van de vluchtelingen. Aan de Boekelsedijk in Uden komt een plek voor 500 bewoners, onder wie zo’n 300 asielzoekers. Bij de uitbreidingswijk Repelakker in Zeeland komen ongeveer 250 bewoners en aan de Molenaarstraat in Schaijk nog zo’n 250 bewoners. Op Facebook waren diverse oproepen om te demonstreren tegen de komst van asielzoekers. Op de drie plekken komen naast vluchtelingen ook starters en spoedzoekers te wonen. De groep mensen die urgent woonruimte nodig heeft in Maashorst is groter dan alleen vluchtelingen. Daarom heeft de gemeente de zoektocht naar ruimte voor opvanglocaties voor vluchtelingen verbreed.

Foto: Jan Peels.