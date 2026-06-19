Oranjebus staat stil met pech: 'Water kwam er aan alle kanten uit'

Houston, we have a problem, moeten ze hebben gedacht in de Oranjebus in Amerika. Opeens kwam er op weg naar Houston van alle kanten water uit het voertuig. Wat bleek: de thermostaat was stuk. "De hele bus moest open aan de achterkant", zegt Oranjefan Nico.

De Oranjebus uit Chaam rijdt tijdens het WK Voetbal door heel Amerika en dat is leuk voor de Nederlandse fans, maar ook voor andere WK-gangers. Het oranje icoon trekt veel bekijks, vertelden de mensen achter de bus deze week nog aan Omroep Brabant . Ze krijgen zelfs cadeautjes en iedereen wil met de bus op de foto.

Opeens overal water

Maar donderdag was het even spannend. "We waren onderweg van Dallas naar Houston toen er opeens enorm veel water uit de bus kwam", vertelt Nico, die al jaren met de bus meerijdt.

"Op een gegeven moment moesten we gewoon stoppen, want het kwam er aan alle kanten uit. De politie heeft ons begeleid naar een parkeerterrein. Daar moest de hele bus open aan de achterkant."

Wat was er mis met de Oranjebus?

De techneuten zagen al snel wat het probleem was. "De thermostaat moet opengaan als hij te warm wordt, maar die zat vast. Stuk dus", zegt Nico. "We zijn drie uur bezig geweest om alles te repareren."

Maar goed nieuws: de bus rijdt weer als een zonnetje. Hij is zelfs al aangekomen in Houston voor de wedstrijd tegen Zweden, dus de Oranjemars – waarbij de Oranjebus altijd voorop rijdt – kan gewoon doorgaan. "Het was weer even letterlijk bloed, zweet en tranen, maar we geven nooit op."