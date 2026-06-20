Judoka Joanne van Lieshout verovert zilver op Grand Slam-toernooi

Joanne van Lieshout (23) uit Lierop heeft tijdens een Grand Slam-judotoernooi in Mongolië zaterdag een zilveren medaille veroverd. Ze verloor in de finale van de categorie tot 63 kilogram van wereldkampioene Haruka Kaju uit Japan.

Voor de Japanse is dit de vijfde Grand Slam-titel uit haar loopbaan. Kaju werd wereldkampioen in 2025.

Van Lieshout kroonde zich half april, in het Georgische Tbilisi, voor het eerst in haar carrière tot Europees kampioen. De 23-jarige Lieropse versloeg toen in de finale de Française Manon Deketer.

Nog meer succes

Ook voor Sanne van Dijke uit Heeswijk-Dinther was er succes in Ulaanbaatar. Zij veroverde in de klasse tot 70 kilogram brons door landgenote Margit de Voogd te verslaan.