Ruzie Bergen op Zoom waarbij geschoten zou zijn: nog één verdachte vast

Van de twee mannen die vorige week zondagavond betrokken waren bij een ruzie in Bergen op Zoom en die een uur later werden aangehouden in Dongen zit er momenteel nog maar een vast. Dat laat de politie weten. Het gaat om een 34-jarige man uit Dongen.

De 34-jarige man is voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft bepaald dat deze man nog zeker veertien dagen blijft vastzitten. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag .

Zijn 54-jarige plaatsgenoot, die eveneens was aangehouden, is inmiddels op vrije voeten. Hij is nog wel verdachte, benadrukt de politie.

De aanleiding voor de ruzie aan het Wilhelminaveld in Bergen op Zoom, waarbij geschoten zou zijn, wordt nog altijd onderzocht. Nog meer aanhoudingen zijn volgens de politie niet uitgesloten.