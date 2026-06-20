Op dit kruispunt kwam jonge fietser onder vrachtwagen, buurt niet verrast

Als het druk is komen fietsers en scooters van alle kanten, steken er wandelaars over en zijn er ook nog vrachtwagens en auto's die voorbij willen. Het Strijps Bultje in Eindhoven is tijdens de spits druk en onoverzichtelijk. Woensdag gebeurde daar een ernstig ongeluk waarbij een fietser onder een vrachtwagen terecht kwam. Omwonenden en ondernemers van Strijp-S willen dat de gemeente deze gevaarlijke verkeersituatie snel veiliger maakt.

Rens Verhoeven verleende eerste hulp aan de jonge fietser die woensdag overreden werd door de vrachtwagen. De jongen overleefde het ongeluk, maar raakte wel zwaar gewond. "Ik was net een halve minuut nadat het ongeluk gebeurde op de plek des onheils", vertelt Rens. "Ik heb hem in een stabiele zijligging gelegd en een deken over hem gelegd. Hij was aanspreekbaar maar je ziet dingen die je liever niet wilt zien." Zicht beperkt

Rens kent het bewuste kruispunt goed. Hij runt even verderop een notenbar in het Veemgebouw en moet ook altijd goed opletten als hij daar oversteekt met de auto. "Het is een heel druk punt onder een viaduct, waar steunpilaren het zicht ook nog eens flink beperken. Daarnaast rijden fietsers en brommers ook nog eens over de stoep omdat dat sneller is. Dat mag allemaal niet, maar het gebeurt wel. Je moet overal ogen in je hoofd hebben om overzicht te houden." Hoewel buurtbewoners de situatie gevaarlijk vinden, kan de politie maar drie ongelukken vinden aan de Torenallee waar het Strijps Bultje aan ligt. Deze cijfers gaan over het afgelopen anderhalf jaar. Mogelijk zijn er wel meer ongelukken gebeurd, maar staan die geregistreerd op omliggende straten.

Veel bijna ongelukken

Ook Rens heeft niet meer ongelukken gezien dan deze van afgelopen woensdag. "Ik heb wel heel vaak gezien dat het maar net goed ging. Wie deze verkeerssituatie kent, kan niet anders dan concluderen dat het een onoverzichtelijke situatie is. Ik hoop dat er snel iets gaat veranderen, want anders is het wachten op het volgende ongeluk. Hulp van AI-chatbot

Om een oplossing te vinden schakelde Rens de hulp van ChatGPT in. Hij maakte foto’s van het Strijps Bultje en vroeg de AI-chatbot of die ideeën had om het kruispunt veiliger te maken. Na even nadenken komt ChatGPT met een ontwerp. “Er is verlichting aangebracht, de fietspaden zijn verbreed er is blokmarkering. In het midden is een klein vluchtheuveltje aangebracht en ook is de rijrichting aangegeven. De fietser speelt nu een hoofdrol en is beter te zien. Ook heeft het fietspad een mooie rol gekregen”, vindt Rens, die de illustratie gelijk heeft opgeslagen op zijn telefoon.

ChatGPT komt met een aantal oplossingen nadat Rens hulp aan de AI-chatbot vroeg (foto: ChatGPT).

Onder fietsers zijn de meningen verdeeld. “Ik moet behoorlijk goed uitkijken om op de been te blijven. De verschillende tekens en de tekens op de weg zijn verwarrend”, zegt een oudere man die een fietshelm draagt. “De kruising is lichtelijk ingewikkeld. Ik vind het niet super duidelijk waar je als fietser moet oversteken. Het is half een autoweg en half een fietspad”, reageert een andere fietser. Een man die drie keer per week met de fiets oversteek bij de kruising zegt: “Ik voel me hier helemaal niet onveilig. De meeste fietsers gaan dezelfde kant op en eigenlijk zie ik nooit verkeer van de zijkant. Ik vind het overzichtelijk.” “Of je nu bij één ongeluk meteen alles op zijn kop moet zetten. Ik kan me wel voorstellen dat het een rommelig punt is. Misschien kan er iets met kleine aanpassingen gedaan worden”, vraagt een andere fietser zich af. Politieke vragen

CDA Raadslid Marcel van den Bunder heeft vragen gesteld aan de wethouders en burgemeester over deze verkeerssituatie in Eindhoven. "We hopen duidelijkheid te krijgen over de onveiligheid van dit verkeerspunt. Nu Eindhoven zichzelf zo aan het ontwikkelen en uitbreiden is, moeten we de veiligheid van bestaande verkeerssituaties niet uit het oog verliezen."