Zwoegen tijdens het NK Haverpap: 'Het is heel gezond en voedzaam'

Zwemmen en barbecueën? Daar zijn ze op deze tropische zaterdag niet mee bezig in Heeswijk-Dinther. Het NK Haverpap is daar aan de gang. Twintig deelnemers staan binnen in een pannetje te roeren om de beste pap te maken. "Het schijnt op z'n best te zijn als het in een kom zit, je er een kuiltje in kunt drukken en het langzaam terug loopt", zegt deelnemer Willem van den Heuvel (44) uit Volkel.

De bedrijfshal van De Halm, de enige Nederlandse producent van havermout en havergrutten, is zaterdag het toneel voor het NK Haverpap. "Ik ken een van de eigenaren van de hal en hij kwam afgelopen winter bij mij eten. Hij vroeg toen of het niks voor mij is om mee te doen. Dus ik doe nu mee", vertelt Willem, vanachter zijn pannetje. Hij heeft afgelopen donderdag alvast thuis geoefend. "Ik heb een timer aangezet en om klokslag negen uur 's avonds was de pap klaar. Ik heb de jongens geroepen. 'Pap, moeten wij nou echt pap eten?', vroegen ze. Ze vonden 'm lekker, maar de haverkoekjes vonden ze lekkerder", lacht Willem. Naast pap mogen alle deelnemers ook iets extra's met haver maken. Al draait het bij de beoordeling wel echt om de haverpap. Het NK is afgekeken van de Schotten. Daar wordt elk jaar het WK gehouden. Miriam Groot, ook wel bekend als de Porridge Queen, heeft dit WK in 2021 gewonnen. Dit jaar heeft ze het NK mee georganiseerd. "Degene die hier wint krijgt een geheel verzorgde reis en mag namens Nederland meedoen aan het WK."

"Het is mijn missie om mensen over het paptrauma heen te helpen."

Waar een goede haverpap aan moet voldoen volgens Miriam? "Een goede snuf zout om de smaken naar boven te halen. Je kunt je onderscheiden in hoe dik of dun je pap is, hoe bruin het is. Ja, het klinkt niet zo sexy", legt ze uit. "Maar je moet bij alles een tussenweg zien te vinden. Tegelijkertijd doet iedereen maar wat hoor, want het is net wat je lekker vindt." Miriam vindt het belangrijk dat haverpap weer wat meer aandacht krijgt. "Ik hoor vaak dat mensen, vooral de oudere generatie, een paptrauma hebben van vroeger. Mijn ouders ook. En dan de Brintaversie, maar ik maak het met havergrutten. Dat geeft meer bite. Het is dus mijn missie om mensen over dat paptrauma heen te helpen," zegt ze. "Het is heel gezond en voedzaam en gemaakt met graan van Nederlandse bodem." Ondertussen zijn de deelnemers nog druk bezig. "Ik lig keurig netjes op schema. Havergrutten is wel echt oldschool, daar had ik nog weinig mee gekookt dus het is voor mij wel een uitdaging", vertelt Willem al kijkend op de klok. "De pap is nu nog iets te dun. Ik heb nog 4.34 minuten dus het moet kunnen." Bij de laatste tien seconden wordt er door het publiek afgeteld. Want ja, ook een NK Haverpap trekt genoeg bezoekers. Na het applaus worden de schaaltjes met pap en andere haverproducten meegenomen naar een aparte kamer waar de jury zit.

"De pap smaakt niet allemaal hetzelfde."

De winnaar wordt niet zomaar met 'iene miene mutte, tien pond grutten' gekozen. Rob is eigenaar van de bedrijfshal en hij jureert mee. "De pap smaak niet allemaal hetzelfde. Het is echt een vak apart", lacht hij. Aan het eind van de middag wordt de winnaar bekend gemaakt: Gina Saarberg uit Zutphen. Zij mag namens Nederland naar het WK in Schotland. Gina omschrijft zichzelf als 'een experimentele chaoot in de keuken' en ze ontdekt graag nieuwe smaken. "Soms van ver, soms vergeten inheems."