Frank hoort knal tijdens WK, later kijkt hij zo door zijn dak naar buiten

Zit je ontspannen naar het Wk voetbal te kijken, staat ineens je leven op zijn kop door een blikseminslag. Het overkwam de Waalwijkse Frank Heesters en zijn vrouw. In de nacht van zaterdag op zondag sloeg bij hen de bliksem in. Niemand raakte gewond maar hun huis is voorlopig onbewoonbaar.

De schade aan hun woning aan de Sint Anthoniusstraat is enorm. "Zelfs twee straten verder werden de bewoners wakker van de klap", vertelt Frank. "Er was een enorme knal en de vlammen kwamen uit de meterkast. Ik heb dat gedoofd en zag dat er een stop uit lag. Die heb ik vervangen, maar realiseerde me dat de aardlekschakelaar nog gewoon aan stond, dat is niet normaal bedacht ik me."

Na deze constatering volgde nog meer verwarring. "Ik zag ineens rood door wat naden in de meterkast. Ik dacht dit is vuur. Toen hoorde ik regen naar beneden komen in huis. Toen was de paniek wel compleet want dat geluid is alleen te horen als er een gat in het dak zit. Dus ik naar boven, mijn vrouw waarschuwen en inderdaad ik kon zo door het dak naar buiten kijken."

Toen ging het allemaal snel. De buren werden gewaarschuwd net als de brandweer. "Je hoopt dat het huis van de buren gespaard blijft", zegt Frank. Dat is niet helemaal gelukt. "Via een gezamenlijke draagbalk is het vuur ook naar de buren aan mijn linkerkant gegaan. Ook daar is flinke schade. De schoorsteen staat daar nu scheef door de instabiele draagconstructie. En daarnaast hebben ze veel waterschade."