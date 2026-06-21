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Frank hoort knal tijdens WK, later kijkt hij zo door zijn dak naar buiten

Vandaag om 11:39 • Aangepast vandaag om 13:18
Bewoner Frank Heesters tovert nog een glimlach op zijn gezicht ondanks dat zijn huis door een blikseminslag onbewoonbaar is geworden (foto: Wilco Zonneveld).
Bewoner Frank Heesters tovert nog een glimlach op zijn gezicht ondanks dat zijn huis door een blikseminslag onbewoonbaar is geworden (foto: Wilco Zonneveld).

Zit je ontspannen naar het Wk voetbal te kijken, staat ineens je leven op zijn kop door een blikseminslag. Het overkwam de Waalwijkse Frank Heesters en zijn vrouw. In de nacht van zaterdag op zondag sloeg bij hen de bliksem in.  Niemand raakte gewond maar hun huis is voorlopig onbewoonbaar. 

Profielfoto van Femke de JongProfielfoto van Wilco Zonneveld
Geschreven door
Femke de Jong & Wilco Zonneveld

De schade aan hun woning aan de Sint Anthoniusstraat is enorm. "Zelfs twee straten verder werden de bewoners wakker van de klap", vertelt Frank. "Er was een enorme knal en de vlammen kwamen uit de meterkast. Ik heb dat gedoofd en zag dat er een stop uit lag. Die heb ik vervangen, maar realiseerde me dat de aardlekschakelaar nog gewoon aan stond, dat is niet normaal bedacht ik me."

 

 

Het complete dak van Frans woning is verdwenen (foto: Omroep Brabant).
Het complete dak van Frans woning is verdwenen (foto: Omroep Brabant).

Na deze constatering volgde nog meer verwarring. "Ik zag ineens rood door wat naden in de meterkast. Ik dacht dit is vuur. Toen hoorde ik regen naar beneden komen in huis. Toen was de paniek wel compleet want dat geluid is alleen te horen als er een gat in het dak zit. Dus ik naar boven, mijn vrouw waarschuwen en inderdaad ik kon zo door het dak naar buiten kijken."

Toen ging het allemaal snel. De buren werden gewaarschuwd net als de brandweer. "Je hoopt dat het huis van de buren gespaard blijft", zegt Frank. Dat is niet helemaal gelukt. "Via een gezamenlijke draagbalk is het vuur ook naar de buren aan mijn linkerkant gegaan. Ook daar is flinke schade. De schoorsteen staat daar nu scheef door de instabiele draagconstructie. En daarnaast hebben ze veel waterschade."

De draagbalk naar de buren ligt compleet in as waardoor de schoorsteen van hen scheef staat. (Foto: Omroep Brabant).
De draagbalk naar de buren ligt compleet in as waardoor de schoorsteen van hen scheef staat. (Foto: Omroep Brabant).

Voorlopig kan Frank niet meer zijn woning in waar hij al meer dan 40 jaar woont. "Er is instortingsgevaar, zo vertelde de brandweer mij. De draagbalken zijn aangetast en zwart. Je kunt ook zien dat de voorgevel naar voren is gekomen. " Voor deze eerste dag hebben ze plek gevonden in een hotel. "Ik maak me er verder niet zo'n zorgen over ik heb er wel vertrouwen in dat we de komende tijd ergens onderdak kunnen krijgen." 

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