TU/e zegt geen banden te hebben met Israëlische defensie-industrie

De Technische Universiteit Eindhoven ontkent samen te werken met Israëlische kennisinstellingen en bedrijven die banden hebben met de defensie-industrie. "We letten scherp op met welke partijen we samenwerken", zegt de universiteit.

Onderzoek halfgeleiders De TU/e doet onder meer met verschillende Israëlische universiteiten en techbedrijven onderzoek naar de productie van halfgeleiders, de bouwstenen van chips voor apparaten. Dat wordt gecoördineerd door ASML uit Veldhoven.

Uit onderzoek blijkt dat sinds juli 2025 drie nieuwe samenwerkingen zijn gestart. De informatie is gebaseerd op gesprekken met deskundigen en gegevens van Academic Complicity, een onderzoekscollectief dat Europese samenwerkingen met Israëlische instellingen in kaart brengt.

Vrij Nederland meldde vrijdag dat Nederlandse universiteiten nog meedoen aan gezamenlijke onderzoeksprojecten met Israëlische kennisinstellingen. Terwijl universiteiten eerder aankondigden zulke samenwerkingen te stoppen.

De TU/e reageert maandag dat de nieuwe projecten, waaraan de Eindhovense universiteit deelneemt, geen Israëlische wapenbedrijven zijn. "Géén van de genoemde projecten heeft een militaire focus. Het gaat veelal om projecten op gebied van halfgeleidertechnologie."

De universiteit geeft aan dat de genoemde projecten gericht zijn op civiele toepassingen. Maar volgens de TU/e valt bij veel technologische kennis 'niet volledig uit te sluiten dat er ooit een militaire toepassing uit voortkomt.' "We letten scherp op met welke partijen we samenwerken. Dat deden we al, en blijven we doen", zegt de TU/e.

'Bewust van maatschappelijke verantwoordelijkheid'

De universiteit zegt zich bewust te zijn van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en is daarom bezig met het invoeren van een systeem om alle samenwerkingen ethisch te toetsen. "Overigens heeft de TU/e sinds juni 2025 al een tijdelijke procedure waarmee mogelijk gevoelige samenwerkingen worden getoetst. Deze is van kracht tot het nieuwe systeem ingaat."

Vorig jaar concludeerden wapenexperts Ko Colijn en Frank Slijper dat 28 Europese onderzoeksprojecten mogelijk als dual use zijn aan te merken. Dat betekent dat de kennis en technologie zowel voor civiele als militaire toepassingen gebruikt kunnen worden.

Na die bevindingen en studentenprotesten werden verschillende Horizon-projecten opnieuw beoordeeld. De TU/e bevroor daarop de samenwerking met de Israëlische universiteit Technion uit Haifa. Opvallend genoeg ging de universiteit acht dagen later een nieuw onderzoeksproject aan met dezelfde instelling. Volgens de TU/e was dat project vooraf 'getoetst'.