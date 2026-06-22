Buurt bezorgd over terugkeer veroordeelde pleegvaders: 'School in straat'

Buurtgenoten in de Bossche wijk de Maaspoort willen niet dat de twee pleegvaders, die vorige week zijn veroordeeld voor seksueel misbruik met hun pleegkinderen, terugkeren naar hun huis. Een buurvrouw die bij Omroep Brabant haar verhaal doet, maakt zich grote zorgen over de veiligheid van haar kinderen. "Ze kwamen op de verjaardag van mijn zoontje", vertelt ze.

Steven van H. en Mattias T. kregen vorige week 502 dagen gevangenisstraf voor seksueel misbruik van hun pleegzoons en hun hond van de rechtbank in Rotterdam. Ze kregen ook een taakstraf van 240 uur. Als de mannen opnieuw de fout in gaan, moeten zij nog een jaar gevangenisstraf uitzitten. Het andere deel van de gevangenisstraf hebben zij al uitgezeten in voorarrest. De mannen zouden zondag terugkeren naar hun huis in de Maaspoort. Buren de straat op

Buren zagen dat niet zitten en maken zich zorgen over de veiligheid van hun kinderen. Ze gingen zondagavond op straat zitten met posters waarop stond 'Geen plek voor zedendelinquenten in de Maaspoort'. De pleegvaders keerden niet terug naar huis die avond. Een buurvrouw* schrok zich rot toen zij begin juni las waar haar buren van verdacht werden. "Ze zijn in november 2024 opgepakt en hebben tot mei 2025 vastgezeten. Ik heb ze toen gevraagd waar ze van verdacht werden. Ze zeiden: 'we mogen niks zeggen, maar we hebben niets of niemand pijn gedaan'."

Toen ze las dat de mannen werden verdacht van seksueel misbruik met hun pleegkinderen en hond, wist de buurvrouw niet waar ze het zoeken moest. "De wereld was te klein. Als ik ze toen tegen was gekomen, had ik niet voor mezelf in kunnen staan. Terwijl ik niet iemand ben die een ander iets zou aandoen", zegt ze. 'Voelt niet fijn'

De vrouw had altijd goed contact met haar buurmannen. "Ze zijn een paar weken voor de rechtszaak nog op de verjaardag van mijn 4-jarige zoontje geweest. Ik ben heel blij dat ik mijn kinderen nooit alleen met ze heb gelaten. Maar het voelt niet fijn dat ze weer in dat huis kunnen wonen." De buren hebben contact gezocht met de gemeente. "Maar de gemeente zegt dat ze pas kunnen ingrijpen als de openbare orde in gevaar is. Wat moet er dan gebeuren? Moet iemand een steen door het raam gooien? Dat is toch te gek voor woorden", zegt de buurvrouw. De buurt wil het volgens haar netjes aanpakken, maar maakt zich ook grote zorgen over de veiligheid. "Er zit een school aan het einde van de straat, waar ook mijn zoontje naar school gaat. Ik durf mijn kinderen met dit weer niet zonder kleren rond te laten lopen." Kinderen betast

De pleegvaders (allebei 33 nu) masturbeerden volgens de rechtbank in de buurt van de slapende pleegzoons. Of als de kinderen tv keken. Ze douchten ook samen en betastten ze of tikten de kinderen aan. Een camera in de kinderslaapkamer filmde alles. Pleegvader Steven had het over “seks hebben in de deuropening waar kinderen bij zijn," tijdens zijn rechtszaak. Ondanks dat ze niet meer terug hoeven naar de gevangenis, moeten de Bosschenaren zich wel aan strenge regels houden. Bijvoorbeeld toezicht van de reclassering. Verder is opgelegd ambulante behandeling, een meldplicht en contactverbod met slachtoffers en minderjarigen. En ze moeten digitale omgevingen vermijden met seksueel kindermisbruik. Een hond of ander dier mogen ze niet meer hebben. Eerder haalde Omroep PowNed afleveringen van het programma Verboden liefde offline waarin de twee mannen uit Den Bosch eerder te zien waren. *De naam van de buurvrouw is bekend bij de redactie.