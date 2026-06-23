Frustratie door kapotte liften in Eindhoven, brandweer redt gewonde vrouw

Liften die al jarenlang amper tot helemaal niet werken zorgen voor veel frustratie bij bewoners van de voormalige Philips Bedrijfsschool in Eindhoven. Afgelopen weekend waren alle liften kapot en moesten bewoners en bezoekers via een snikhete trap naar boven klimmen. Een vrouw viel op de zevende verdieping van de trap en moest door de brandweer gered worden. “Ik ben heel erg boos en teleurgesteld”, vertelt Matthia.

Meer dan vierhonderd appartementen zitten in het appartementencomplex van Holland2Stay aan de Kastanjelaan in Eindhoven. Abhilash Chadhar woont er drie jaar en is helemaal klaar met de problemen met de liften. Jarenlang problemen

Zondag gaat het gruwelijk mis. “Een schoonmoeder van een bewoner is op de zevende verdieping van de trap gevallen”, begint Abhilash. Ze moest de trap pakken omdat de liften kapot waren. “En daarom kon het ambulancepersoneel haar ook niet naar beneden meenemen. De brandweer werd opgeroepen om de vrouw vanaf grote hoogte naar beneden te takelen.” De vrouw ligt nog altijd in het ziekenhuis. Dit is voor veel bewoners de druppel. Jarenlang zijn er al problemen, blijkt uit online reviews, maar sinds begin dit jaar is het extreem. “Drie van de vier staan altijd stil, de andere lift blijft vaak tussen twee verdiepingen hangen en de afgelopen dagen werkte geen één lift”, somt Abhilash op.

Klachten niet serieus genomen

En deze dagen is het trappenhuis ook nog snikheet doordat de hele dag de brandende zon op de ramen staat. “Het is bijna onmogelijk om de trap te pakken”, vertelt een bewoner. “Laat staan als je spullen bij je hebt of wat ouder bent.”

Het complex met meer dan vierhonderd appartementen in Eindhoven (foto: Noël van Hooft).

Klachten die bewoners neerleggen bij de verhuurder Holland2Stay worden niet serieus genomen, blijkt uit bestanden die Omroep Brabant heeft gezien. Zo krijgen bewoners automatische reacties en worden klachten ‘gesloten’ terwijl ze nog niet opgelost zijn. “Als ze reageren op klachten, maken ze maar één van de vier liften”, aldus Abhilash die per maand 1600 euro huur en 200 euro servicekosten betaalt. Verhuurder reageert

Freek Willems van van het Eindhovense Holland2Stay laat weten dat ze naar tijdelijke en structurele oplossingen kijken. "Wij vinden het niet acceptabel dat bewoners al zo lang hinder ondervinden van een voorziening die essentieel is voor het dagelijks gebruik van hun woning. De problemen worden voornamelijk veroorzaakt door defecten aan de deuraandrijvingen en andere verouderde onderdelen." In de herfst van dit jaar gaan de liften daarom volledig gerenoveerd worden. Servicekosten zijn hoog

“Ik ben heel erg boos en teleurgesteld”, verzucht Matthia. “Vooral omdat de huur en de servicekosten heel erg hoog zijn. Het is gewoon weggegooid geld, we krijgen geen service en ze negeren onze klachten. Het is echt heel frustrerend.” "Wij realiseren ons dat sommige bewoners het gevoel hebben onvoldoende geïnformeerd te zijn of niet tijdig een reactie te hebben ontvangen", reageert Willems. Volgens hem hebben de bewoners vorige maand te horen gekregen dat er een renovatie komt. "Achteraf gezien hadden wij tussentijds vaker kunnen communiceren over de voortgang van het traject. Die feedback nemen wij serieus." Willems wil 'vanwege de privacy' niet reageren op het incident met de gewonde vrouw. Bewoners willen weg

Ondertussen stapelen de problemen in het complex van Holland2Stay zich op volgens bewoners: Entreedeuren die niet werken, waardoor bewoners door een restaurant naar hun appartementen moeten, pakketjes en fietsen die gestolen worden, lekkages en zorgen over brandveiligheid. Abhilash gaat volgende maand verhuizen door alle problemen. Bewoonster Tia wil ook graag weg. “Het liefst morgen nog, maar dat is onmogelijk in deze huizenmarkt. Ik betaal 1900 euro huur per maand, dat is veel te veel voor een gebouw zonder goed werkende liften, zonder goede ventilatie, met lekkende ramen en de vele andere problemen.”