Erdal (61) had 31,5 miljoen sigaretten in loods en moet 2,5 jaar de cel in

In een loods op bedrijventerrein Hazeldonk bij Breda vond de FIOD na een tip van de Belgische douane maar liefst 31,5 miljoen illegale sigaretten. Illegaal, omdat over die sigaretten geen accijns was betaald en zo liep de Nederlandse staat 7,5 miljoen euro mis. Volgens de rechtbank in Den Bosch zit Erdal D. (61) uit Breda achter deze enorme handel. En daarom werd hij dinsdag veroordeeld tot 2,5 jaar cel.

Erdal D.’s uitleg tijdens de zitting was een beetje eentonig en voorspelbaar. Via zijn Turkse tolk vertelde D., die al 45 jaar in Nederland woont, dat hij werkte voor een Bulgaar die Bubba heet. Zelf liet hij op 2 november 2022 alleen maar wat containers binnen en haalde hij wat mannen op die dozen kwamen lossen. Daar had hij 1000 euro voor gekregen. Wat er in die 3000 dozen zat, wist Erdal D. niet, bleef hij herhalen. Maar de rechtbank gelooft daar helemaal niets van, integendeel. “De verdachte neemt op geen enkel moment verantwoordelijkheid voor zijn handelen en zijn aandeel in het geheel. Daar waar een uitleg mag komen van de verdachte, lijkt hij zijn weg te willen vinden in alternatieve lezingen en dwaalsporen”, is te lezen in het vonnis. De rechtbank oordeelt dat er flink wat bewijs is voor een actieve rol van Erdal D.

De loods in Breda waar de sigaretten gevonden zijn (foto: FIOD).





Erdal was de man die alles regelde en dus was hij verantwoordelijk voor de enorme berg illegale sigaretten, zo luidt het oordeel. Hij huurde de loods op Hazeldonk, hij legde 39.000 euro cash neer in briefjes van vijftig om de loods zes maanden te huren, hij kreeg de sleutels van de verhuurder, hij deed de deur open voor de containers die via België uit Engeland kwamen. Ook haalde hij mannen op en liet hij ze binnen om te helpen lossen. De verhuurder verklaarde bovendien dat hij nooit met een andere man dan Erdal D. te maken heeft gehad.

Onvoorstelbaar

In de loods werden de 3000 dozen met verschillende merken sigaretten uit de container gehaald en op pallets ingewikkeld in wit plastic door de ingehuurde mannen. Uren na de inval van de FIOD hing er nog een sterke tabakslucht in de hal, dus van het verhaal van Erdal D. dat hij niks geroken had, gelooft de rechtbank ook niet. De rechtbank vindt het onvoorstelbaar dat de 61-jarige D. weer in de sigarettenhandel stapte, nadat hij in 2021 al was betrapt met 6,5 miljoen illegale sigaretten. Hij kreeg daar 20 maanden cel voor, maar ging in hoger beroep. Die zaak loopt nog. Volgens D. hielp hij alleen wat mee in de loods op Hazeldonk, en wist hij niet wat er in de dozen zat. “Maar dan let je toch wel extra op als je gevraagd wordt om in een loods wat hand- en spandiensten te doen voor duizend euro”, verwonderde de officier zich al tijdens de zitting. “Een jaar ervoor zat je daar al een paar dagen voor vast. Dan ga je dit toch niet doen?” Maar Erdal D. deed het wel. De rechtbank ziet ‘vooropgezet en planmatig handelen’ waarbij D. een coördinerende rol had. Luister hieronder naar de podcast over deze opmerkelijke zaak: