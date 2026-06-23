Scholieren ‘vergeten’ te betalen bij Jumbo en Kruidvat, school grijpt in

Leerlingen van het Odulphuslyceum in het centrum van Tilburg zorgen voor overlast bij supermarkt Jumbo en drogist Kruidvat. Volgens de middelbare school 'vergeten' scholieren af te rekenen. Komend schooljaar gaat de school daarom extra maatregelen nemen om dit gedrag tegen te gaan.

Ouders hebben een brief gekregen van de school waarin staat dat er een zorgelijke ontwikkeling is onder leerlingen, met name in de pauzes. "Het niet betalen voor producten wordt een steeds structureler probleem. Wij vinden dit zorgelijk en niet acceptabel", staat er in de brief.

Leraren gaan posten

"Volgend schooljaar zullen leraren daarom aanwezig zijn bij deze twee winkels om het gedrag van de scholieren in de gaten te houden", laat rector Iris Pfrommer weten.

Het Odulphuslyceum ontving steeds vaker klachten van winkeliersvereniging Korvelseweg en van de wijkagent. "Het gaat niet alleen over diefstal of vergeten af te rekenen, maar ook over troep die op straat achtergelaten wordt", vult de rector de klachten over overlast aan.

De klacht over niet betaalde spullen is iets van de laatste tijd. "Mogelijk dat zelfscankassa's daarin ook een rol spelen, waardoor er soms echt per ongeluk niet alle producten afgerekend worden", probeert de rector de nieuwe overlastklacht te verklaren.

Signaal

De school hoopt ook dat ouders met hun kinderen over hun gedrag in de pauzes willen praten, zo staat in de mail. Daarnaast roept de school de getroffen winkeliers op om vooral aangifte te doen van diefstal om een duidelijk signaal te geven.