Minister hekelt bemoeienis Amerika over export ASML: 'Gaan we zelf over'

Minister Sjoerd Sjoerdsma van Buitenlandse Handel ziet niets in Amerikaanse wetsvoorstellen die chipmachinefabrikant ASML moeten dwingen de export naar landen als China terug te schroeven. Het Amerikaanse Congres wil zulke strengere beperkingen kunnen opleggen als de VS er met bondgenoten zoals Nederland niet samen uitkomen.

Export verder afknijpen De Verenigde Staten willen de export van chiptechnologie naar China verder afknijpen. In het Congres ligt daarom een wetsvoorstel klaar dat bijvoorbeeld onderhoud aan zulke machines in China haast onmogelijk maakt.

De Verenigde Staten willen voorkomen dat China de nieuwste technologie in handen krijgt. Oudere machines van ASML mogen nog wel naar het land worden geëxporteerd.

De minister, die zelf opgroeide in de Brainportregio, deed zijn beklag na afloop van een overleg in Washington. “Exportcontrole werkt gewoon het beste als landen samenwerken uit overtuiging en niet als beleid over de grenzen wordt opgelegd.”

Als onderhandelingen met de VS spaak lopen, dreigen de Amerikanen zelf met exportbeperkingen te komen. Minister Sjoerdsma ziet het niet zitten dat de VS zich gaan bemoeien met chipmachinemaker ASML in Veldhoven.

“Waar wij ongelukkig van worden, is dat het wetsvoorstel lijkt te suggereren dat de Verenigde Staten dan maatregelen bij ons kunnen opleggen”, zegt hij. “Dat zien wij niet zitten. Onder dwang is dat heel moeilijk uit te leggen. Dit gaat ook over de kern van onze economie en ons verdienvermogen. Daar gaan we zelf over.”

Zorgen over China

Vrijdag uitte de Amerikaanse minister van Handel nog zijn zorgen tijdens een top van ASML. De meest geavanceerde machines van het Veldhovense bedrijf zouden mogelijk tóch in China terecht zijn gekomen. Op dit moment gelden al exportbeperkingen die juist moeten voorkomen dat de nieuwste apparaten uit Veldhoven naar China gaan.

Volgens Bloomberg News zou het gaan om de allernieuwste extreem-ultraviolette lithografiemachines, kortweg EUV-machines. In de eerste ambtsperiode van Trump werden al beperkingen opgelegd om te voorkomen dat die hightechapparatuur in China terecht zou komen.

Volgens ASML klopt dat verhaal niet. Een woordvoerder zegt dat het bedrijf al eerder 'verschillende ongegronde geruchten' heeft weerlegd over het niet naleven van exportcontroles rond China. Die geruchten zouden volgens ASML onjuist zijn en zelfs schadelijk voor de reputatie van het bedrijf.



Volgens bronnen binnen de Amerikaanse regering is er wel degelijk bewijs dat ASML dubbel spel speelt, meldden zij aan Bloomberg. Maar met bewijs kwamen ze vervolgens niet over de brug.

Zwaard van Damocles

Het Amerikaanse wetsvoorstel om de teugels voor de techgigant in Veldhoven verder aan te trekken, hangt al langer als een zwaard van Damocles boven het bedrijf.

Tijdens een eerdere presentatie van de kwartaalcijfers zei de financieel topman van ASML dat het bedrijf de situatie in het Congres nauwlettend volgt. “Ik ga niet speculeren over of het voorstel wordt aangenomen, maar we hebben wel rekening gehouden met dat scenario en de mogelijke impact ervan.”