Moerdijkers vragen daags voor debat om duidelijkheid: 'Ongeloofwaardig'

Het nieuwe scenario waarin het dorp Moerdijk mogelijk kan blijven bestaan, is volgens inwoners en bestuurders niet geloofwaardig. Daags voor het Kamerdebat over de toekomst van het dorp roepen zij de Tweede Kamer op het kabinet te dwingen eindelijk duidelijkheid te geven.

Staatssecretaris De Bat maakte onlangs bekend dat hij een nieuwe variant van de plannen voor Moerdijk laat onderzoeken. In die optie zou het dorp Moerdijk wellicht kunnen blijven maar daar zetten Moerdijkers vraagtekens bij. "Dat een dorp mogelijk fysiek kan blijven bestaan, maakt het nog niet leefbaar", stellen ze woensdagochtend tijdens een vragenuur in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. Dit vragenuur werd georganiseerd door gemeenteraadsfracties van Moerdijk. Er waren politieke partijen, ondernemers, inwoners en agrariërs uit het dorp aanwezig. De Kamer debatteert donderdag met staatssecretaris Jo-Annes de Bat van Klimaat en Groene Groei over de toekomst van het dorp. "Dwing het kabinet kleur te bekennen", roepen de aanwezigen woensdag op.

'Ongeloofwaardig'

Gemeenteraadslid Jolijn Koevoets van de VVD noemt het alternatieve scenario voor Moerdijk, waarin het dorp blijft bestaan en uitbreiding van het stroomnet rondom het dorp plaatsvindt, totaal ongeloofwaardig. Burgemeester Aart-Jan Moerkerke vindt dat deze optie te weinig garanties biedt voor het dorp. "Er blijft nog te veel boven de markt hangen." Ze vragen zich onder meer af wat er gebeurt met de veertig projecten uit eerdere scenario's. "Zonder harde garanties blijft de kans bestaan dat de ruimteclaim alsnog terugkomt. Stap voor stap, met nieuwe projecten en besluiten. Dat gaat in tegen de eerdere afspraak van één integraal besluit." Voor de Moerdijkers is het duidelijk. "Of de opgave wordt daadwerkelijk kleiner en dat moet keihard worden vastgelegd met juridische borging, financiële garanties en bescherming tegen nieuwe ruimteclaims. Of het Rijk wil die zekerheid niet geven. Dan moet het eerlijk blijven uitgaan van de huidige opgave en de moeilijke keuzes maken die daarbij horen." Uitstel

De Bat maakte begin juni al bekend dat er in tegenstelling tot wat eerder was aangekondigd, in juni nog geen knoop wordt doorgehakt over de toekomst van Moerdijk. Dat komt omdat de verkenning die De Bat naar het nieuwe scenario laat doen, tijd kost. In december hadden provincie en kabinet een definitieve keuze al uitgesteld tot juni 2026. Hier lees je alle verhalen over het mogelijk verdwijnen van het dorp Moerdijk.