Mbo-school drukt aankoop miljoenenpand door: ‘Bizarre gang van zaken’

De Helmondse mbo-instelling ROC Ter Aa heeft vier miljoen neergelegd voor de aanschaf van een nieuw pand. Betrokkenen vinden dat veel te veel geld voor een gebouw dat niet geschikt zou zijn voor onderwijs. Daarnaast is de ondernemingsraad (OR) tegen de regels in niet meegenomen in het besluit: “Het is een bizarre gang van zaken.”

Het ROC Ter Aa betaalde vorige zomer bijna vier miljoen euro voor het voormalige gemeentekantoor in het markante Boscotondo-complex aan het Frans Joseph van Thielpark in Helmond. Dit pand zal de komende tijd grondig verbouwd worden om het geschikt te maken voor enkele honderden leerlingen.

Van 2 naar 4 miljoen

Opvallend is dat het pand in 2020 nog voor twee miljoen door de gemeente verkocht is aan ondernemer Winny Hoffmann van de Hoffmann Groep, zo meldde Het Onderwijsblad eerder. Hoffmann verkocht het vervolgens voor datzelfde bedrag door aan haar kinderen, die het nu dus voor het dubbele, bijna vier miljoen, aan de Mbo-instelling verkopen. Ondanks 2 miljoen winst was de deal voor moeder Winny niet makkelijk, zo vertelde ze vorig jaar tegen het Eindhovens Dagblad: “Ik heb er wel moeite mee gehad om het te verkopen want ik was trots op het pand”, zo zei ze. Ingeborg Janssen Reinen van het ROC Ter AA was content: “Met onze intrek in Boscotondo geven we handen en voeten aan toekomstgericht onderwijs.”

‘Niet geschikt’

Maar daar is niet iedereen het over eens. In het Onderwijsblad noemde een vastgoedkenner het ‘heel veel geld’ voor een ‘uitgeleefd’ pand. De OR deelt die zorgen en laat aan Omroep Brabant weten dat het pand voor nog eens vier miljoen verbouwd moet worden om het geschikt te maken.

Dat komt omdat de ruimtes gebouwd zijn als kantoor. Ze zouden inefficiënt zijn, met veel rondingen en een enorme ovale ruimte direct als je binnenkomt. Ook is er geen buitenruimte, geen ruimte voor parkeerplaatsen en zou de ventilatie niet voldoen aan de bezettingsgraad van een school. De OR spreekt daarnaast van ‘een bizarre gang van zaken’ rond de aankoop van het pand.

‘Geen businessplan’

Dat komt vooral omdat de OR tegen de regels in niet gekend is in het proces. De OR heeft een wettelijk adviesrecht en het schoolbestuur is verplicht om ze te betrekken bij zo’n grote aankoop, mede om de OR in de gelegenheid te stellen te controleren of er sprake is van een zorgvuldig genomen besluit. In plaats daarvan was de aankoop opeens een voldongen feit. Een woordvoerder van het ROC Ter Aa meldt dat de OR niet om een advies is gevraagd omdat er een geheimhoudingsafspraak met de gemeente was gemaakt. Dat is bijzonder, want volgens de wet kunnen OR’s gewoon ingelicht worden op voorwaarde dat ze de geheimhouding respecteren.

Bestuur en OR

Opvallend is dat de mbo-instelling en de OR op veel punten een andere lezing van de feiten hebben. Zo erkende het schoolbestuur eerder in Het Onderwijsblad dat er inderdaad, zoals de OR beweerde, geen businessplan was. Maar tegenover Omroep Brabant wordt dit nu ontkend door een woordvoerder. Ook zegt het ROC dat de OR na de aankoop ‘overal actief bij betrokken is en overal akkoord mee gaat’. De OR weerspreekt dat: ze zouden pas ‘heel laat’ betrokken zijn, na het opstarten van een juridische procedure door een advocaat. Daarnaast uitte ze voortdurend ernstige zorgen. Aan hun vraag om rapporten die de aankoop zouden rechtvaardigen werd door het schoolbestuur geen gehoor gegeven zegt de OR.

Marktontwikkeling

En dan de prijs. De twee miljoen prijsverschil verklaart het ROC enerzijds door ontwikkelingen in de markt, anderzijds door de eerdergenoemde bestemming van het pand, die gewijzigd is. “Door die wijziging is het pand meer waard geworden”, aldus de instelling. Het pand moet in het voorjaar van 2027 klaar voor gebruik zijn. Heb je een tip voor de onderzoeksredactie van Omroep Brabant? Mail dan naar [email protected] of bereik ons anoniem via Publeaks.

