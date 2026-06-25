Rechter wijst bezwaar af: azc Nuenen mag voorlopig doorgaan

Het asielzoekerscentrum in Nuenen mag worden afgebouwd. De bewoners mogen komen. Dat heeft de rechter bepaald. Een omwonende had een rechtszaak aangespannen om de opening van het azc te voorkomen.

Bij de zitting twee weken geleden was een klein groepje Nuenenaren aanwezig. Maar het protest tegen het azc, dat de komende tien jaar ruimte moet bieden aan maximaal 159 asielzoekers, is fel. Zo werden er meer dan 1000 bezwaren ingediend. Ook werden er een pijpbom en een vuurwerkmortier op de bouwplaats gevonden.

De omwonende vroeg de rechter om het azc voorlopig niet te laten openen, omdat er nog een bodemprocedure bij de rechtbank loopt waarin definitief wordt beslist over de vergunning. Volgens de omwonende zou de situatie onomkeerbaar worden als het azc al wordt geopend. Hij maakt zich zorgen over de veiligheid.

Geen onrechtmatig besluit

De voorzieningenrechter had de bouw alleen kunnen stilleggen als de gemeente een onrechtmatig besluit had genomen bij het verstrekken van de vergunning. Dat is niet het geval, oordeelt de rechter. "Er is niet gebleken dat de sociale veiligheid onvoldoende bestuursrechtelijk geborgd is in de vergunning. Er is een veiligheidsplan en er zijn afspraken over een omwonendenoverleg. Ook heeft de gemeente aangegeven dat zij zal optreden tegen eventuele overlast", schrijft de rechtbank in haar vonnis.

Ook vindt de rechter dat het belang van het azc in dit geval zwaarder weegt. De problemen rondom de opvang van asielzoekers zijn zeer actueel en 'de nood is hoog'. "Het is dus van belang dat het nieuwe azc in gebruik kan worden genomen."