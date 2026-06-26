Invallen Veldhoven en Eindhoven: vier mannen langer vast voor zedendelict

Vier van de vijf mannen die maandag zijn opgepakt omdat ze verdachten zijn in een zedenzaak blijven twee weken langer vastzitten. Dit heeft de rechter-commissaris besloten. De mannen werden maandag in Veldhoven en Eindhoven van hun bed gelicht.

De vijfde verdachte, een 34-jarige man uit Eindhoven, is wel vrijgelaten. Hij mag zijn proces in vrijheid afwachten, maar blijft verdachte in de zaak.

Invallen

In de vroege uurtjes viel de politie maandag binnen bij meerdere woningen in Veldhoven. Bij een huis aan de Spica werd de deur door zeker tien agenten open gebeukt. "Ze stonden ineens hier binnen en riepen: politie! Politie!", vertelde de bewoner eerder geschrokken. De agenten zouden op zoek zijn geweest naar zijn zoon, maar die was op dat moment niet thuis. Tegelijkertijd werd even verderop, in een huis aan de Cygnus, een man van zijn bed gelicht. Later op de dag was het ook raak bij een woning aan de Grasbloem in Eindhoven.