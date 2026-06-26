Invallen Veldhoven en Eindhoven: vier mannen langer vast voor zedendelict
Vier van de vijf mannen die maandag zijn opgepakt omdat ze verdachten zijn in een zedenzaak blijven twee weken langer vastzitten. Dit heeft de rechter-commissaris besloten. De mannen werden maandag in Veldhoven en Eindhoven van hun bed gelicht.
De vijfde verdachte, een 34-jarige man uit Eindhoven, is wel vrijgelaten. Hij mag zijn proces in vrijheid afwachten, maar blijft verdachte in de zaak.
Invallen
In de vroege uurtjes viel de politie maandag binnen bij meerdere woningen in Veldhoven. Bij een huis aan de Spica werd de deur door zeker tien agenten open gebeukt. "Ze stonden ineens hier binnen en riepen: politie! Politie!", vertelde de bewoner eerder geschrokken. De agenten zouden op zoek zijn geweest naar zijn zoon, maar die was op dat moment niet thuis.
Tegelijkertijd werd even verderop, in een huis aan de Cygnus, een man van zijn bed gelicht. Later op de dag was het ook raak bij een woning aan de Grasbloem in Eindhoven.
Vijf arrestaties
In totaal zijn vijf mannen aangehouden. Het gaat om verdachten tussen de 26 en 34 jaar oud. Een vijfde verdachte uit Eindhoven werd in de nacht van zondag op maandag al aangehouden in Overijssel. De mannen worden verdacht van een zedendelict dat op 12 maart in Eindhoven zou hebben plaatsgevonden.
De vijf verdachten worden op dit moment verhoord en zitten in volledige beperking. Dat betekent dat zij alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Vanwege het lopende onderzoek wil de politie niet meer kwijt over wat er precies met het jonge slachtoffer is gebeurd.