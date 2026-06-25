Uit huis geplaatste Pumba is overleden: 'Bedankt voor de mooie tijd'

Varkentje Pumba, die vorig jaar uit een verwaarloosd huis in Rijen werd gehaald, is overleden. Dat meldt Dominique Schreinemachers die zich na de uithuisplaatsing over het dier had ontfermd. "Zo ontzettend verdrietig. De hitte is haar teveel geworden, waarschijnlijk hittestress, hartstilstand. Geen idee", schrijft ze donderdag op Instagram.

Dominique kwam woensdag bij het hok aan waar Pumba lag. Daar zag ze dat het varken overleden op de grond lag.

Pumba werd in december vorig jaar met een brancard uit een huis aan de Saksen Weimarstraat in Rijen gehaald. Het dier was zo verwaarloosd en zwaar dat het moeite had met lopen. In eerste instantie ging Pumba naar de dierenopvang in Breda.

De Bredase opvang was slechts een tussenoplossing. Uiteindelijk ging Pumba naar Dominique. Daar had het varken een eigen stuk wei met een huisje. Dominique probeerde Pumba, die ze de bijnaam Smackels had gegeven, snel en veilig te laten afvallen. Ook werden de klauwen van Smackels geknipt.

Nieuwe wei voor het varken

Het ging maandenlang goed en het dier viel steeds een beetje meer af. In mei kreeg Smackels een nieuw stuk wei. Daar maakte Smackels zelfs een sprongetje. "Een enorm verschil met een halfjaar geleden. Toen ze binnenkwam kon ze nog geen halve meter lopen", vertelde Dominique toen.

Toch lijkt de hitte van de afgelopen dagen te veel geweest voor Smackels. "Bedankt voor de mooie tijd lieve Smackels. Je hebt het dapper gedaan...", schrijft Dominique bij een laatste foto van het neusje van Smackels, die in een rode doek ligt gewikkeld