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Extra snack of frisse duik: zo beleven dieren in de Beekse Bergen code rood

Vandaag om 11:18
Hyena's nemen een duik om te ontsnappen aan de hitte (Beekse Bergen / Mariska Vermij-Van Dijk).
Hyena's nemen een duik om te ontsnappen aan de hitte (Beekse Bergen / Mariska Vermij-Van Dijk).

De dieren in de Beekse Bergen worden in deze hete dagen extra in de gaten gehouden. Want code rood is ook voor hen behoorlijk afzien. 

Profielfoto van Janneke Bosch
Geschreven door
Janneke Bosch

Veel van de dieren, zoals giraffen en rode panda's, krijgen bevroren snacks om op een smakelijke manier af te koelen. Andere dieren zoeken juist zelf de verkoeling op: otters, tijgers en hyena’s zijn bijvoorbeeld regelmatig in en rond het water te vinden voor een frisse duik. 

Een rode panda krijgt een bevroren snack tegen de hitte ( Beekse Bergen / Mariska Vermij-Van Dijk).
Een rode panda krijgt een bevroren snack tegen de hitte ( Beekse Bergen / Mariska Vermij-Van Dijk).

De Beekse Bergen sluit vandaag om 17:00 uur de deuren. Niet vanwege de hitte, maar omdat later vandaag het festival Brew@theZoo plaatsvindt op het safaripark: bierproeven tussen de wilde dieren. Het festival is uitverkocht. Er zijn wel speciale maatregelen genomen vanwege de warmte.

Overigens is de aap die dit weekend uit de Beekse Bergen ontsnapte is nog steeds niet gevonden, liet het safaripark vrijdagochtend weten

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