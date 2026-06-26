LIVE Hitteblog I Extreme hitte, KNMI geeft weeralarm
Het wordt extreem heet vandaag in Brabant. Het KNMI heeft voor de het eerst in de geschiedenis code rood afgegeven. In dit liveblog houden we je op de hoogte van de hitte en alles wat daarbij komt kijken.
Liveblog
Afkoelen en een drankje doen of toch niet
Als het ergens lekker koel is op een hete dag als vandaag, is het wel in de supermarkt. De Jumbo in Schijndel speelt daar heel handig op in. Tussen 10:00 uur en 16:00 uur ben je van harte welkom om te komen afkoelen in de winkel aan het Sint-Jorisplein. Er staat een koel drankje op je te wachten.
Waar je geen drank kunt halen vandaag en morgen is de Gall & Gall. Niet omdat het te heet is, medewerkers van tientallen drankwinkels leggen vrijdag en zaterdag het werk neer. Op vrijdag vooral in de zuidelijke provincies, zaterdag in de rest van het land. De stakers voeren vrijdag actie tijdens de landelijke actiedag van de FNV tegen de afbraak van de sociale zekerheid in Eindhoven, zaterdag sluiten stakende werknemers aan in Rotterdam. Moedermaatschappij Ahold wil zondagstoeslag voor de werknemers halveren.
Bij Gall Gall werken ongeveer 1.800 werknemers verspreid over circa 600 filialen in Nederland.
Als het ergens lekker koel is op een hete dag als vandaag, is het wel in de supermarkt. De Jumbo in Schijndel speelt daar heel handig op in. Tussen 10:00 uur en 16:00 uur ben je van harte welkom om te komen afkoelen in de winkel aan het
Buitenbad Best gesloten
Even een frisse duik nemen in het zwembad zit er vandaag in Best niet. Het opluchtzwembad De Dolfijn blijft vrijdag dicht. Dit laat de gemeente weten. "We nemen deze maatregel om bezoekers, onze jonge gasten en medewerkers te beschermen."
Wie zwemmen wil in Valkenswaard moet opschieten. Zwembad De Wedert in Valkenswaard paste openingstijden donderdag aan, omdat er niet genoeg personeel is om de veiligheid te waarborgen, juist nu het door de hitte erg druk is. Tijdens de drukte van woensdag ontstonden er spanningen en ging een groepje jongeren met elkaar op de vuist.
Volgens de gemeente is de maatregel noodzakelijk om bezoekers van jong tot oud een veilige omgeving te blijven bieden. Burgemeester Corine van Overdijk noemt het “ontzettend vervelend” dat het zwembad op warme dagen juist minder lang open kan zijn, maar benadrukt dat veiligheid voorop staat.
Wie vandaag wil zwemmen in Valkenswaard, moet opschieten. Om 12:00 uur sluit het zwembad de deuren al.
Code rood
Het KNMI heeft voor vandaag een weeralarm (code rood) afgegeven voor extreme hitte. Alleen in het noorden van het land en in Zeeland geldt code oranje, in het Waddengebied code geel. Brabant mag zich net als gisteren opmaken voor de hoogste temperaturen in het land. Donderdag liep de thermometer bij het meetstation in Gilze-Rijen op tot 34,7 graden. Of het temperatuurrecord vandaag wordt verbroken blijft de vraag. Op 25 juli 2019 werd in Gilze-Rijen het 40,7 graden. de hoogste temperatuur ooit in Nederland. Vandaag kan de temperatuur oplopen tot 39 graden. Veel scholen blijven vrijdag dicht vanwege de warmte.
Zaterdag blijft code oranje in het hele land van kracht, m.u.v. de Waddeneilanden.