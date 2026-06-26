Speciale ijsjes en koele duiken: zo overleven dieren de hitte

Veel van de dieren, zoals giraffen en rode panda's, krijgen bevroren snacks om op een smakelijke manier af te koelen. Andere dieren zoeken juist zelf de verkoeling op: otters, tijgers en hyena’s zijn bijvoorbeeld regelmatig in en rond het water te vinden voor een frisse duik.

De Beekse Bergen sluit vanmiddag om vijf uur de deuren. Niet vanwege de hitte, maar omdat later vandaag het festival Brew@theZoo plaatsvindt op het safaripark: bierproeven tussen de wilde dieren. Het festival is uitverkocht. Er zijn wel speciale maatregelen genomen vanwege de warmte.

Overigens is de aap die dit weekend uit de Beekse Bergen ontsnapte is nog steeds niet gevonden, liet het safaripark vrijdagochtend weten.