Te heet om te werken: Heijmans legt bouwprojecten stil door extreme hitte

Bouwbedrijf Heijmans verwacht dat de werkzaamheden voor een aanzienlijk aantal projecten vrijdag worden stilgelegd vanwege de hitte.

Een woordvoerder van het bedrijf waarvan het hoofdkantoor in Rosmalen staat legt uit dat de keuze bij projectleiders afzonderlijk ligt, maar dat de bedrijfstop heeft benadrukt dat veiligheid en gezondheid belangrijker zijn dan de voortgang van een project.

'Veiligheid en gezondheid staan voorop'

Volgens de woordvoerder is een algemeen beeld niet te geven, ook omdat per regio en werkplek de temperaturen verschillen.