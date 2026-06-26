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Heetste 26 juni ooit gemeten: Woensdrecht heeft (nu al) het dagrecord
Vandaag om 11:54
In Woensdrecht is de temperatuur vrijdagochtend om 11:10 uur gestegen tot 34,4 graden. Zo'n hoge temperatuur is op 26 juni niet eerder gemeten in ons land, dat meldt WeerOnline.
Het vorige record stond op 34,1 graden en werd in 1976 gemeten in het Gelderse Hupsel.
De verwachting is dat de temperatuur nog verder zal stijgen vrijdag.
Code rood
Het KNMI heeft voor vrijdag code rood afgegeven vanwege de aanhoudende hitte in een groot deel van Nederland. De code geldt ook voor Brabant en is het hoogste waarschuwingsniveau. In ons land werd nog nooit eerder code rood afgegeven vanwege extreme hitte. De temperatuur kan vrijdag plaatselijk oplopen tot veertig graden.
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