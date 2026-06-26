Geen airco, wel gratis waaiers op Eindhoven Airport

Wie vandaag vanaf Eindhoven Airport vertrekt krijgt een gratis blauwe waaier van de luchthaven. Er is daar namelijk geen airco en dus loopt de temperatuur behoorlijk op.

Er wordt op het moment gewerkt aan een grote verbouwing van de aankomst- en vertrekhal. Er is geen airco waardoor het warm is bij de gates. De waaier brengt enige verkoeling voor de reizigers.