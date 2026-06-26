Efteling gooit tien attracties dicht vanwege de hitte

De Efteling sluit vrijdag zeker tien buitenattracties voor bezoekers door de extreme hitte. Door code rood zijn ook horeca en winkels dicht, laat het attractiepark in Kaatsheuvel weten.

"Ze hebben de attracties voor ons gesloten. Het is gewoon veel te warm", vertelt een medewerker. "Het is gewoon niet te doen. Eigenlijk zouden vandaag heel veel schoolreisjes komen, maar die zijn allemaal weggebleven. Logisch."

Het gaat om onder andere de volgende attracties: Hooghmoed, schommelschip Halve Maen, Joris en de Draak, Vliegende Hollander en De Zes Zwanen. Ook zijn traptreintjes, een aantal draaimolens en één baan van Max & Moritz gesloten.

'Veel gasten klagen'

Ondertussen moet de medewerker bij de ingang van de Vliegende Hollander mensen teleurstellen. "Vanwege de temperatuur zijn we dicht", zegt hij. "Veel gasten klagen en dat snap ik wel. Als je hier in het hotel of vakantiepark zit heb je geen keuze, dat is heel vervelend."

Een woordvoerder van de Efteling laat weten dat 'alle locaties continu gemonitord worden en dat er waar nodig aanvullende maatregelen worden genomen.'

Medewerkers waren donderdag niet blij toen zij hoorden dat de Efteling vrijdag gewoon open zou zijn, ondanks de hitte. En dat terwijl andere grote attractieparken zoals Walibi en Hellendoorn hun deuren wel sluiten.

Looopings schreef dat het intern klachten regent, omdat het park te weinig maatregelen zou nemen tegen het warme weer.