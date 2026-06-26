Ook in Den Bosch zijn evenementen geschrapt vanwege de hitte

In Den Bosch zijn drie evenementen verboden vanwege de extreme hitte. Het gaat om Festival Trek in het Zuiderpark, Drijf-in Bioscoop op Het Frontier in de Groote Wielen en Tuinsessies bij het Citadel in Den Bosch.

Er staan komend weekend nog meer evenementen gepland. De gemeente bekijkt nog wat het doet met die vergunningen. Daarover wordt waarschijnlijk later op de dag ook een besluit genomen. Met name zaterdag worden ook nog extreme temperaturen verwacht.

Eerder werd ook bekend dat Spoorpark LIVE in Tilburg vrijdagavond niet mag doorgaan. Ook 'Bij ons in Brabant' in het PSV-stadion voor vrijdagavond wordt geschrapt.