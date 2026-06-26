Zo komt Christel denkend aan de zee de warme dagen door

Het is met deze extreme hitte ook binnen vaak lastig om het een beetje vol te houden. Maar niet voor iedereen is het kommer en kwel. Christel van Hirtum heeft een goeie manier gevonden om de warme dagen beter door te komen.

"Ik zet altijd een campingstoel met water én wind doorlatende zitting en rugleuning binnen en de ventilator aan de achterkant. Dit is zoveel fijner dan in een warme stoel. En met mijn ogen dicht fantaseer ik dan dat ik aan zee lig."

Sporten in de airco

Ook op andere plekken blijkt het goed toeven. Zo is het heerlijk aangenaam in de sportzaal van de Fysioclub in Helmond. Al is het er absoluut niet druk. "Sporten in de airco is heel aangenaam", aldus een medewerkster van de fysiotherapiepraktijk in het stadion van Helmond Sport. De thermometer in de zaal geeft 20,8 graden aan.

In de sportzaal van de Fysioclub in het Stadion van Helmond Sport blijft de thermostaat op 20,8 graden staan (foto: Judith Toonen).

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